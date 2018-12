Hangosan sírt a péniszén megsérült denevér, megmentették – fotó

Együttérzésükről és az állatok iránti elkötelezettségükről tettek ismét tanúbizonyságot a Mályi Madármentő Állomás munkatársai, akik kedden egy sérült denevért láttak el, aki Miskolcról került hozzájuk. Sérülése egészen egyedi volt, ilyennel még a tapasztalt állatmentők sem találkoztak.

Így írnak erről Facebook-oldalukon, ahová egy fényképet is feltöltöttek a kis repülő emlősről:

Találkoztunk más sok esettel, de ilyen még nem volt. Ma érkezett egy hívás miszerint hangosan síró denevért találtak Miskolcon. Már a telefonban is hallottuk, hogy valamiért nagyon sír a denevér. Miután átvettük a kisemlőst, akkor látszódott, hogy pici vércseppek borítják a doboz alját és finoman szólva a kis férfiasságán van egy seb, ami minden egyes mozdulatra fájdalmat okozott a pórul járt denevérnek. Átérezve a fájdalmát, sebét elláttuk és kapott egy pelust, ami felrakása után azonnal megnyugodott a legény. Nagyos megható volt látni és hallani, hogy a keserves sírása elcsitul és a fájdalomtól való remegése is csillapodott. Ivott egy kevés folyadékot és most már nyugodtan fekszik az ideiglenes lakhelyében.

Kis ideig nálunk marad, és tavasszal újra udvarolhat a denevérlányoknak.