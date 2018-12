Delta Kudlik Julival – Emlékszel a főcímre?

A Delta és Kudlik Juli neve egybeforrt a Magyar Televízió egyik legrégebbi ismeretterjesztő sorozatával. A tévéműsor 1964-ben indult – még a holdra szállás előtt (!) –, és 30 éven keresztül a legnépszerűbbek közé tartozott. A Deltából megtudhattuk a nyugati világ legújabb és legfrissebb kutatási eredményeit, technikai vívmányait, és cenzúrával ugyan, de mégis tájékozódhattunk arról, mi van a vasfüggönyön túl.

Az első adásban az orosz tűzoltás új vívmányáról, a haboltásról és az arcplasztika újdonságairól is beszámoltak. A főcím szignálja, a Song of the Second Moon az egyik első elektronikus zenei felvétel, és akkoriban ritkaságnak számított. A sötét képsorokkal markáns bevezetést eredményezett a tévéműsornak, és azóta

a hóban kínlódva előrejutást a magyar előszeretettel nevezi deltázásnak az osztrák síterepeken.