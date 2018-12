Baglyok ezrei szállták meg Túrkevét

Magyarországon Túrkeve számít a baglyok fővárosának. A téli hónapokban ezernél is több bagoly tölti ott a napokat.

Nincs ez másképp idén sem, a hideg idő beköszöntével most is megtelepedtek a fákon. Még a belvárosban is szívesen vendégeskednek a baglyok, előfordul, hogy két tucat madár is ücsörög egy-egy fán – írja a Szoljon.hu.

Nem sok baj van velük, egész nap alszanak, csak estefelé élednek fel. Viszont érdekes színfoltjai a településnek azok a fák, amelyeken fürtökben telepednek meg a baglyok.

Viszonylag kevés faj szeret az ember közelében tanyázni, az erdei fülesbagoly azonban akár forgalmasabb lakott területeken is megtelepszik. A városban pár fokkal melegebb van és kevesebb a ragadozó.