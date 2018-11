Jógáznál vagy masszíroztatnál a munkahelyeden? És mit szólnál egy gyerekfelügyelethez?

Mit jelent az, hogy életbarát? Kissé tágnak tűnik a fogalom.

Tudomásul kell venni, hogy nem lehet elválasztani a munkát és a magánéletet. Ha valami gondom van otthon vagy épp az egészségemmel ez foglalkoztat nap közben is. Az a munkáltató, amelyik ezt elfogadja, már jó úton jár.

Ti ebben segítitek a munkaadókat?

Abban segítjük őket, hogy különböző szolgáltatásokat „házhoz” viszünk, így nagyon sok időt és akár stresszt spórol meg a dolgozóknak – legyen szó egészégügyi szűrésről, gyerekfelügyeletről vagy akár irodai masszázsról.

Hogy kell ezt elképzelni? Ez többnek tűnik életbarát környezetnél.

Aki órákat tölt a gép előtt, vagy olyan munkát végez, ami nem sarkallja mozgásra, hamar elfárad. Az irodai masszázs egy speciális székben történik, a dolgozók ruhában ülnek a masszőr keze alá, aki elsősorban a vállakat, a hátat, a kezeket mozgatja át 15 vagy 30 percben.

Ez a kényeztetés magas foka, pláne munkaidőben.

Igen, az fontos, hogy mindez munkaidőben történik. Az a dolgozó ugyanis, aki ettől a masszázstól felfrissül, sokkal hatékonyabban fogja folytatni a munkáját. Nem elcsent idő, nem kidobott pénz az ablakon, egyszerűen egy olyan szituáció, ahol mindenki jól jár.

Meg sem kérdezem. Biztosan egyre több ügyfeletek lett.

Amit tudtunk automatizáltuk és az így létrejött platform olyan jól működött, hogy a növekedő ügyféligényre reagálva egyre bővültünk és egyre szerteágazóbb „irodai wellbeing” szolgáltatásokat kezdtünk nyújtani.

Tehát mindez digitiálisan történt, egy adott rendszerben, és ha jól értem, már nem csak masszázs van a kínálatban.

A weboldalunkon láthatók a szolgáltatásaink. Ma már a stílustanácsadástól a facebook profil fotózásig minden van a kínálatunkban, a legnépszerűbb a már említett gyerekfelügyelet.

És ha délután a gyereknek még aludnia kell?

Mi mindenre fel vagyunk készülve. Akár ágyakat is viszünk. Felmérjük az igényeket, és azokat elégítjük ki. A zsírkréta, a pedagógus, a mesekönyv ugyanúgy megoldható, mint egy ágy. A munkahely csak a termet biztosítja, minden mást mi.

Ebből úgy tűnik, mintha a munkahely magán viselné a dolgozói problémáit.

Az empátia, a törődés alapelvünk. Pontosan azt akarjuk beláttatni, hogy ez az együttműködés mindenkinek jó. A dolgozóról leviszi a stresszt, a munkáltató olyan dolgozót foglalkoztat, aki a legjobbat hozza ki magából, mi is munkát adunk valakinek, és mi is jól járunk. Ma már csak fizetésemeléssel nem lehet valakit igazán motiválni. Én is dolgoztam multinál, nagyon jól ismerem a gyenge pontokat.

Ez nagyon jó ötletnek tűnik. A kezdetekben is mindenki így látta? Támogattak? Vagy inkább le akartak beszélni?

Sokan le akartak beszélni – „keress inkább egy rendes munkahelyet” – mondták.

Mitől féltettek?

A szüleim generációja előtt egyenes út volt. Ugyanaz a modell mindenkinek. Iskola után házasság, a házasságból gyerekek, munkahely – akár egész életre, nyugdíj, unokázás. A boldogság kulcsát sokan az anyagi jó létben látták, „oda menj dolgozni, ahol pénz van”. Amikor az ország egyik legnagyobb bankjának ötödik, panorámás irodájában vártam egy fontos megbeszélésre, beleláttam saját magamba, és láttam, hogy minden vagyok, csak boldog nem.

Mi hiányzott hozzá?

A személyiségem, a kreativitásom megélése, a szabadság, és egy fontos cél.

A szabadság a komfortzóna elhagyását is jelenti.

A szabadság egyszerre teher és lehetőség. Én ma minden döntést úgy hozok, hogy lehet már kicsit látni, mit eredményez. Amikor belevágtam, nem lehetett. A kaland lényege azonban ez, hogy kockáztatsz, hogy megpróbálod, hogy a kudarc ellenére is csinálod tovább.

Kudarc vagy tanulási folyamat?

Tanulási folyamat. Abból kell kihozni valamit, ami lehúzna. A változás akkor következik be, ha valami nem működik jól. Az ösztönzés egy vállalkozásnál nem biztos, hogy kívülről jön. Hozhatja egy dramatikus helyzet, egy konfliktus egy probléma, ami megoldhatatlannak tűnik.

Mi a megállapodás alapja a partnerekkel? Mennyit ad ebbe bele a cég egy-egy projektbe?

Egyfelől teljesen szervezésmentesen dolgozunk. A felmért igényeket mi oldjuk meg, nem hárítunk semmit se a cég HR szakemberére, sem másra. Másfelől a cég állja a felmerülő költségeket. Vagy ha mégsem, lehetőség van rá, hogy a dolgozó is beszálljon. Előfordult ez már egészségügyi szűrésnél, már azért hálás volt a dolgozó, hogy munkaidőben megvizsgálják a gerincét vagy vért vesznek tőle, nem kell túlóráznia vagy szabadságot kivennie emiatt.

Az igaz, hogy a laboreredményt még ki is értékeltetitek?

Mindenki vitt már haza úgy laborpapírt, hogy volt rajta csillag, mégsem tudta értelmezni, mi baj. Mi a papírokat egy orvossal megnézetjük, ő pedig akár 4-5 oldalon keresztül leírja, hogy mit látott, mire lesz szükség, mi mit jelent. Az sem ritka, hogy egy több ezer fős cég egészségügyi szűrését vezényeljük le.

Mindezt digitálisan?

Automatizált rendszerünk van, csak a fejlesztések és az ügyfél kapcsolattartás a napi rutin munkánk részei. Weboldal, programok nélkül ez az egész nem működne. Az applikációnk arra irányul, hogy a munkáltatók minél egyszerűbben élhető munkahelyet biztosíthassanak alkalmazottaiknak.

Igaz ez a te cégedre is? Ott is működik a wellbeing?

Szándékosan kis csapat vagyunk, ezért könnyű dolgunk van – tudunk és akarunk egymásra figyelni, segíteni és támogatni egymást, hogy mindenki jól érezze magát: ez ugyanúgy igaz a fizikai, mentális és a szociális wellbeing-re is.