Gyertya nélkül nincs karácsony, net nélkül nincs webshop

Az első gyertyádat 2016-ban öntötted ki. Miért nem vásároltál inkább egyet?

Nálam otthon mindig volt gyertya. Nem kötöttem sem évszakhoz, se ünnephez, mikor gyújtsak egyet. A meghittsége mindig is elvarázsolt, lakberendezőként pedig tudtam, hogy a gyertya egy olyan dekorációs tárgy, ami minden zugot fel tud dobni egy lakásban: a fürdőszobától a hálóig. Szeretek kézműveskedni, a blogomon is csupa DIY – csináld magad ötlet volt, gondoltam, ezt is kipróbálom.

Hogy sikerült az első darab?

Akkor nagyon szépnek láttam, ma már tudom, hogy örömet okozni a barátoknak tökéletes volt, de eladásra készíteni, ráadásul nagyobb mennyiséget nem könnyű feladat. Talán ez is motivált, hogy még egyszer öntsek, aztán még egyszer és egyre szebb gyertyákat készítsek. Tanulni akartam és közben láttam, hogy nincs az a mennyiség, amit ne tudnék elosztogatni. Gyertyát senki sem utasít vissza. Gyertyája mindenkinek van.

Miért szójaviaszból készíted őket?

Hosszú ideje vegán életmódot folytatok, így ódzkodok mindentől, ami mű, ami esetleg környezetszennyező, az állati eredetű alapanyagokat, a méhviaszt is kerülöm. Amikor belevágtam a gyertyaöntésbe, az USA-ban és Ausztráliában már hódított a szójagyertya, hiszen a szójaviasz egy fantasztikus anyag. Egy csöppnyi illóolaj, egy üvegcse, és készen is volt az első gyertyám.

Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy egy kevésbé ismert alapanyaggal kezdj el dolgozni?

Amikor belevágtam a szójagyertya itthon nem volt még közismert. Ez jelenthetett volna kockázatot, hogy idegenkednek majd tőle, de az én belső beállítottságom, motivációm és az anyaghoz fűződő bizalmam ezt felülírta. Engem ettől nem lehetett akkor eltéríteni, nagy volt bennem a kíváncsiság. Nagyon foglalkoztatott, hogy vajon tényleg hosszabb-e a szójaviasz égési ideje. Ezzel persze az is együtt járt, hogy jobban be kellett mutatnom, be kellett vezetnem a piacra.

A legtöbb lakásban paraffingyertyák égnek. Mi a különbség a kettő között?

Ez a gyertya biológiai úton 100%-ban lebomlik, mivel a szójabab természetes olajából készül. A szójagyertyák kétszer annyi ideig égnek, mint a paraffingyertyák, és nem károsítják vegyszerekkel a levegőt. Környezettudatos és növényi alapú otthonok tökéletes kiegészítője.

A te gyertyáid illatosak, erre miért volt szükség?

Nem csak azzal kísérleteztem, hogy minél tovább égjen egy-egy gyertya, nekem az is fontos volt, hogy formatartó legyen, esztétikus. És ehhez még hozzájött az illat, melyet égés közben a gyertya a levegőbe bocsát. Nagy kedvence a vásárlóimnak a pumpkin spice, a lavender season, a vintage rose, a floral fanatic. A coffeholic a kávé szerelmeseinek készült, a country life-ben pedig a vidéki élet csendessége, illata és az egész évben megtermelt gyümölcsök illata keveredik.

A gyertyaöntés mellett mire van szükség a munkádhoz?

Ma már az ember, ha meg akarja mutatni, hogy mit csinál – legyen szó egy tortáról vagy egy újra virágoztatott orchideáról, nem csupán a szomszédokat hívja át, hanem felteszi a fotót a közösségi média oldalakra. Sokkal könnyebb megmutatni, mivel foglalkozunk, így gyorsan, sok emberhez eljuthat, mit képviselünk, milyen szolgáltatásunk vagy termékünk van. A világháló adta lehetőségekkel vétek nem élni, így aztán még a blog indulásával azonos időben el kezdtem fotózni, és megtanultam feldolgozni a képeket, valamint a Facebook és Instagram adta eszközöket használni arra, hogy bemutathassam a munkámat.

Digitalizáció nélkül nincs már gyertya sem?

Gyertya mindig volt és lesz is – hiszen ősi dologról van szó. A gyertyaöntés számomra egyszerre hobbi és egyszerre munka, amellyel úgy érzem, másoknak is örömet tudok okozni, ezért képeimet naponta többször is posztolom a közösségi médiában és mindig nagyon örülök, ha pozitívak a visszajelzések. Azt gondolom, nehéz volna digitalizáció nélkül bemutatni a munkám.

És a webshop?

Webshopra szükség volt, hiszen vidéki érdeklődők rendszeresen vásárolnak Greenway gyertyát, így hozzájuk is könnyebben eljuthatnak az újdonságok. Budapesten személyes átvételi lehetőség is van, illetve vásárokon találkozhatnak velem az érdeklődők, de a webshopon keresztül bárki könnyen és gyorsan tájékozódhat a gyertyákról.

Másképp fotózol az instára mint a webshopra?

Minden hétvégén előre dolgozom, megtervezem a heti posztokat. Fotózok, szerkesztem őket, és szöveget írok. Ilyenkor nagyon tudatosan és gyorsan kell dolgoznom, hiszen kevés idő áll rendelkezésemre. Általában enteriőrrészleteket rendezek be, amelyekről gyorsan és sok képet tudok készíteni több szemszögből. Az Instagramra hangulatképek kerülnek, a már említett enteriőr részletekkel, a webshopba inkább termékfotók, amelyek részletgazdagabbak és a termékről mindent elmondanak.

Mennyit netezel egy nap?

Ha csak a Greenway designra gondolok, akkor is több órát. A posztok életét folyamatosan követem, reagálok a kommentekre, figyelem a megrendeléseket, majd teljesítem. Ma már net nélkül szinte elképzelhetetlen, hogy valaki vállalkozást indítson vagy tartson életben.

A virtuális és a valós világot hogy kötöd egybe?

Az egyik nélkül nincs a másik. Bár a webshopon keresztül is sokan rendelnek, de emellett szívesen járok kézműves vásárokba. A vásárlók szerencsére ma már sokkal tudatosabbak. Érdekli őket, hogy ki készíti, hogyan készíti az adott terméket és természetesen, hogy miből készül. Hangulatot igyekszem közvetíteni az interneten keresztül, de a követőim a valóságban is szeretik megszaglászni, megnézni a Greenway gyertyákat, hiszen így alakul ki a teljes kép bennük.

A vásárokon személyesen vagy ott. Ez nehezebb, mint egyedül, géppel, termékkel dolgozni?

A vásárokon nem könnyű egy teljes napon keresztül helytállni, de mindig szívesen beszélek a munkámról, így talán egyre többet mutathatok magamból. Egy-egy személyes megjelenést követően persze fáradtan zuhanok az ágyba, de tudom, hogy sokan így ismerhetik csak meg a gyertyákat. A digitális világban sem mindig könnyű a dolgom, hiszen a sűrű algoritmusváltások miatt állandó figyelemmel kell kísérni a platformokat. Folyamatosan tanulok valamit. Miközben egy lelassulós, „énidős” terméket állítok elő, én magam folyamatosan pörgök, mert imádom a munkám, és motivál a fejlődési lehetőség.

A sikerhez melyik tulajdonságodra volt leginkább szükség?

A kitartáshoz. Én alapvetően kitartó vagyok, ha valamibe belefogok, csinálom, csinálom, csinálom. De ez a munka nem csupán a gyertyaöntésről szólt, amihez patika pontosság kell az öntés és az illóolajok keverése miatt. Ezt a részét lassan kell végezni, miközben a digitális részében pörögni kell és azt sem lehet hanyagolni. Ez így együtt sokféle feladatot adott, ehhez még nagyobb kitartásra volt szükségem.

A kreatív éned kibontakozott. A jótékonykodás hogy keveredett ebbe bele?

A közösségi média lényege tulajdonképpen benne is van a nevében: közösségépítésről szól, de e mellett fontosnak tartottam, hogy egy régi álom is megvalósuljon. Eljött az ideje, hogy amit eddig kaptam a gyertyák által, most a közösségi média erejével megpróbáljam visszaadni. Két befogadott kutyus gazdijaként mindig nagyon fontosnak tartottam az árva állatok ügyét, ezért útjára indult szeptemberben a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát önkéntes csapatának támogatása.

Pontosan mit kell tenni, hogy valaki támogató legyen?

Minden egyes eladott Greenway gyertya árából 100 forint a mentett kutyákkal foglalkozó MFÖEK önkénteseihez kerül. A gyepmestertől megmentett állatokat egy kis csapat felkészíti az új gazdinak: állatorvoshoz viszik, szocializálják a kutyákat, tréningezik, aztán pedig a közösségi médián keresztül nagy hatékonysággal új gazdihoz juttatják őket. Ha valakinek mégsem nyílik lehetősége az örökbefogadásra, a Greenway gyertyák által is támogathatja az árva kutyusokat.