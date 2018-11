Gyerekek készítik az otthontalanok vacsoráját – Körbejártuk a BBM +1 szendvics akcióját

Mama, ő miért itt alszik a hidegben? Nincs otthona? És hol a családja? Akkor nem is vacsorázik semmit? Legközelebb hozzunk neki mi. De légyszi, mama, teát is főzz a szendvicse mellé!

Őszinte, gyermeki kérdések. Ám a válaszok talán mégsem annyira egyértelműek. Hetente kétszer hatéves lányommal át kell sétálnunk egy kihalt aluljárón. Kicsit félelmetes, ahogyan visszhangzik. A huzatos helyiséget ketten lakják. Amikor bennünket arra visz utunk, általában ők már az „ágyukból” olvasnak, rádiót hallgatnak. Hajléktalanok. Egy óvodás viszont gyermeki bájával csupán csak kérdez, és a válaszokból annyit rak össze, hogy aki éhes, annak ennivalót kell adni. A többi már szülőként a mi feladatunk: hogy beszélgessünk velük a hajléktalanságról, az elfogadás kérdéséről, hogy egy pillanatig se adjuk át nekik esetleges (jogos vagy jogtalan) előítéleteinket, és kenjünk esténként eggyel több szendvicset. Anyaként azt is fontosnak érzem, hogy a gyerekeimnek egész kiskoruktól megtanítsuk az édesapjukkal, hogy aki bajban van, annak segíteni kell. Akinek nem jut, annak – lehetőségeinkhez mérten – adjunk. Akinek nincs vacsorája, annak készítsünk. Ennyire egyszerű. Mert csakis ettől lesz a következő generáció a társadalomra érzékeny, a segítségnyújtásra fogékony, s csak így szilárdul meg bennük az adakozás természetessége. Csak így lesz ez is a kultúrájuk része. Heti egy szendvicsnek hála…

Gyűjtőpont: az iskola

Plusz egy szendvics. Jóideje fővárosi iskolák is csatlakozhatnak a Budapest Bike Maffia akciójához, aminek nemcsak az azonnal fogyasztható élelmiszergyűjtés a fő célja, hanem valami olyan, ami talán még ennél is lényegesebb. Bármelyik iskola bekapcsolódhat a programba akár most azonnal, akár a melegebb időszakban. Bármikor. Ehhez nem kell mást tenni a diákoknak, mint hetente egyszer egy szendviccsel többet kenniük (vagy szépen megkérniük anyát, hogy készítse el ő).

Flóra, a Liszt Ferenc Általános Iskola második osztályos tanulója idén csatlakozott a nagylelkű kezdeményezéshez. Mit lehet bevinni a suliba, kérdezem tőle elsőként, ő pedig azonnal az üzenőfüzetét kezdi keresgélni, és már sorolja is: szendvics, nápolyi, keksz, péksütemények, szívószálas üdítő, gyümölcs, csoki, pezsgőtabletta. Azt meséli, náluk minden csütörtökön a portán elhelyezett ládába kell beletenni a szívvel-lélekkel készült vacsorákat, s nincs olyan alkalom, hogy ezek a ládák ne lennének csordultig tele.

Mi gyümölcsitalt és szendvicset szoktunk vinni, amibe sonkát, sajtot és kígyóuborkát teszünk. De inkább anya készíti el az én reggelimmel együtt, mert ő olyan korán kel, hogy akkor én még alszom.

Flórának sok osztálytársa készül élelemmel csütörtökökre, és azt is elárulta, hogy az iskolában is volt már szó a hajléktalanságról, de inkább édesanyjával beszélget erről a témáról.

Szerintem az a hajléktalan, aki nem pénzt kér másoktól, hanem vacsorát meg meleg ebédet, vagy bármilyen más ételt. Aki csak pénzt kér, és nem is kell kint aludnia az utcán éjszaka, az nem hajléktalan, hanem kéregető. Tudom, hogy fontos segíteni azoknak az embereknek, akinek valamiért nem jut annyi, mint a többieknek, és szerintem nagyon jó, hogy a suli abban segít, hogy ezt mi valamennyire meg tudjuk adni nekik.

„Erre az érzékenyítésre minden iskolának szüksége lenne!”

Megkérdeztem a Liszt Ferenc Általános Iskola alsós tanítóját, Hauber Krisztinát – aki elsőként vetette fel ebben az intézményben a szendvicsgyűjtés ötletét –, miért érzi fontosnak ezt a megmozdulást.

„Az én gyerekem másik iskolába jár, és ott évek óta működik ez az akció. Szerettem volna, ha a mi iskolánkban is megvalósítható lenne, mert kisiskolás korban nagyon nehezen tudjuk közel vinni a gyerekekhez ezt a jelenséget. A saját gyerekemmel is a gyűjtésnek hála tudtam beszélgetni a hajléktalanságról, amikor együtt készítettük a szendvicseket, és kedves üzeneteket írtunk mellé. Erre az érzékenyítésre minden iskolának nagy szüksége lenne, így nagyon örültem, hogy nálunk is tárt karokkal fogadták az ötletet. A szülői értekezleten hívtuk fel a figyelmet a kezdeményezésre, bízva a pozitív fogadtatásban. Később plakátokkal, Facebook-bejegyzésben tájékoztattunk mindenkit az elindulásáról. A plusz szendvicsek így a családon belül és az iskolában is elindítanak egy indirekt beszélgetést felnőttek és gyerekek között.”

A tanítónő szerint a mai gyerekek ritkábban látnak otthontalant az utcákon, hiszen a legtöbben autóban utaznak, talán még sosem találkoztak nehéz sorsú emberekkel. Ettől függetlenül nagyon nyitottak az alsós diákok, lelkesedésük töretlen. A szülők pedig egytől egyig szívesen vesznek részt az iskola és a Budapest Bike Maffia közös megmozdulásán.

Az első Plusz egy szendvicses, üzenőfüzetekbe írt tájékoztatóm alá a szülők mosolygós fejeket rajzoltak. Mivel az alsósok ahhoz azért még elég kicsik, hogy fejben tartsák ezeket a csütörtököket, a kisebbek a szüleik segítségével készítik el a szendvicseket, de a nagyobbak már maguktól gondolnak erre a napra. Folyamatos az otthoni támogatás, mi pedig ezzel a gyűjtéssel a szülőknek segítünk alkalmat teremteni, hogy otthon is beszélgessenek a témáról. Mert azt fontos elmondani, hogy jó érzés adni valakinek, aki ezt szívesen fogadja. De még fontosabb, ha ezt együtt meg is tesszük

– hangsúlyozta Hauber Krisztina.

Egy tanév, százezer adag élelmiszer

Havasi Zoltánt, a Budapest Bike Maffia vezetőjét kérdeztem a téli időszakban kiemelten fontos kezdeményezésről, és arról, vajon hova kerül az iskolai portán elhelyezett ládákból a sok-sok kis szeretetcsomag. A Plusz egy szendvics akció már két és fél éve működik, a kezdetektől nagyon sikeres. Egyelőre csak Budapesten támogatják ily módon a nehéz sorsú embereket, de a szervezők tervezik, hogy jövőre Pécsett és Debrecenben is elindul a program. A csatlakozó fővárosi iskolák száma folyamatosan változik, de körülbelül 30 intézmény diákjai segítik folyamatosan ily módon a hajléktalanokat.

„Az elején az iskolákból még bringákkal vittük ki a különböző szállókra, melegedőkre az adományokat, de hál’ isten ma már olyan sok diák gyűjt nekünk, hogy a bringát leváltotta egy kombiautó, és külön erre a projektre felvettünk egy futárt napi négy órában – mondja Havasi. – Egy tanév alkalmával körülbelül százezer adag élelmiszert tudunk elhozni, ami eszméletlen nagy mennyiség, minden egyes diáknak köszönjük szépen! Emellett a hihetetlen közös teljesítmény mellett az a legfőbb célja a Budapest Bike Maffiának, hogy a gondolatokat azonnali tettek kövessék. Nálunk alap, hogy nem eltartott kisujjal magyarázzuk, hogy hogyan kéne csinálni, hanem meg is tesszük minden nap. Épp ezért rengetegszer hívnak is bennünket az iskolákba előadásokat tartani, ahol nem feltétlen az ország jelenlegi hajléktalanhelyzete a téma, sokkal inkább ezen a tükrön keresztül beszélgetünk a különféle előítéletekről.”

Az idén ősszel életbe lépett hajléktalantörvény, miszerint „aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el” némiképp megnehezítette a különböző segélyszervezetek munkáját. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy ez a jogszabály egyelőre nem érte el a célját: semmivel sem mennek be többen a szállókra, a hajléktalanok inkább vállalják az esetleges pénzbírságot és a felbecsülhetetlen értékű holmijuk megsemmisítését. Szétszéledtek. Ennek ellenére aki tud, az ezután is segít majd nekik. „Az iskolákból összegyűjtött élelmiszereket szállókra és átmeneti otthonokba visszük, egyéb projektünk (Vitamin kommandó) adományaival az utcai hajléktalanságot célozzuk meg. Ősztől esténként már sokkal nehezebben találjuk meg közterületen a rászorulókat, mert ma már inkább vándorolnak. De még így is célt érünk, és az iskolai szendvicseken kívül meleg kabátot, téli holmikat, és egy úgynevezett »kisokost« szállítunk ki nekik, amiben fontos információkat találnak: hova tudnak bemenni éjszaka, éppen hol tartanak melegétel-osztást, vagy merre találnak orvosi segítséget” – tette hozzá a BBM vezetője.

Te ebben tudsz segíteni!

Az alapdolgok, mint a tartós élelmiszer, az aktuális évszaknak megfelelő ruhadarabok és a cipők mellett olyan „luxuscikkekre” is nagy szükség van, ami nekünk olyan természetes, akár a lélegzetvétel. Például: tisztálkodószerek férfiaknak és nőknek, fogkefe és fogkrém, női higiéniai cikkek, kávé, sós és édes kekszek, takarók, sál, sapka, kesztyű, kabát, hogy akár az utcán élőknek is meg tudják könnyíteni a hideg téli estéket, akár az intézményi ellátást tudják támogatni. A Budapest Bike Maffia honlapján folyamatosan frissül egy lista, ott mindent megtalálsz ahhoz, hogy segíthess.