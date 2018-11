Találtunk egy zseniális képet Antal Imréről

A 2008 áprilisában, 72 éves korában elhunyt Antal Imre a hatvanas évek végén került képernyőre, riporterként és műsorvezetőként is a hazai televíziózás egyik emblematikus alakja lett. Antal eredetileg nem képernyőre készült, a Zenekadémia elvégzése után zongorista szólistaként beutazta a világot, eközben Presser Gábort is tanította. Egy ízületi gyulladás miatt a zenészi karrierre pont került, Antal ekkor váltott tévére.

Édesanyjával élt a Damjanich utcában, a környéken sokat látták: megvolt a kedvenc boltja, és persze kocsmája is. Tudvalévő: szeretett élni, enni, inni, dohányozni. Sőt, nagyon is szenvedélyes bagós volt, sokat szívott. Dohányos képből akad temérdek, na de olyan, ahol főz, kevés. Pontosabban: mi még nem láttunk ilyet, mígnem véletlenül szembe jött a Fortepanon. Mutatjuk is. A római tál, és Antal Imre: