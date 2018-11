Sokol – Az „átkos” emblematikus kisrádiója

A kellemes hangú rádión szinte minden csatornát lehetett fogni, amely elért a vasfüggöny mögé, és akár a konyhaablak kilincsére is akaszthattuk, sőt a kerti munka közben sem kellett nélkülöznünk, ha a diófára aggattuk. A Sokol elnevezést nem más, mint az orosz sólyom (szokol) szó inspirálta, ami talán nem is túlzás, ha figyelembe vesszük, milyen sokáig és megbízhatóan üzemelt mint retró telepes rádió. 1989- ig gyártotta a Moszkvai Rádiógyár, a háztartások még ma is dugig vannak vele. Nálatok is lapul egy Sokol?

