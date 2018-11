Kitűzőőrület 30 éve: minél több, annál jobb!

A kisebb-nagyobb kör alakú kitűző az egyik legszembetűnőbb divatkiegészítő és egyben önkifejezési eszköz volt 20-30 éve. A kitűzők mutatták, melyik énekesért, zenekarért rajongunk, vagy ki a kedvenc színészünk, sportolónk, de azt is közvetíthettük a nagyvilágnak – mert életigazságok is virítottak a lapokról –, hogy miféle hitvallás szerint élünk. Persze, nemcsak az volt a lényeg, hogy milyen kép van a kitűzőnkön, hanem az is, hogy mennyit aggatunk magunkra. Itt bizony a mennyiség is fontos kritérium volt: minél több volt, annál menőbbek számítottunk. Neked milyen retró kitűződ volt?