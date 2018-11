Végre itt a nagy budapesti randitérkép!

Hiánypótló kiadvánnyal állt elő a Hosszúlépés. Járunk? és a POKET Zsebkönyvek csapata, akik elkészítették Budapest első randitérképét. A sétaszervező cég felmérése szerint a fővárosiak harmada a Duna-partra beszél meg találkát; meglepő módon a Margitszigetet vagy a budai várat csak a szerelmesek egyötöde választja.

Jelentős különbségek vannak a budaiak és a pestiek, illetve a fiatalabbak és az idősebbek randizási szokásai között. Mint kiderült, minél idősebb valaki, annál jobban szereti a Margitszigetet, amely érdekes módon jóval népszerűbb a férfiak körében, mint a nőkében. A budai vár esetében a lakóhely a döntő: minden ötödik budai a várnegyedre esküszik, ha randiról van szó, miközben tízből kilenc pesti inkább máshova beszél meg légyottot. Gül Baba türbéje leginkább a harmincasokat vonzza: közel 13 százalékuk kedveli, miközben a budapesti átlag kevesebb, mint 7 százalék.

A hagyományos randihelyszínek mellett sokan kíváncsiak a főváros rejtett zugaira is. A most kiadott randitérképen Szerb Antal gyönyörű mondatai kalauzolják el a szerelmeseket a legromantikusabb helyekre, akik a séta közben teljesen új képet kaphatnak a fővárosról is. A térképet a POKET automatákban találhatják meg az érdeklődők.

A randitérképet és Budapest rejtett, romantikus helyszíneit Ónodi Eszter népszerűsíti nagykövetként, aki a város 145. születésnapjára készített videóban is feltűnik: