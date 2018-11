Tündéri mókusmajmok születtek a pécsi állatkertben – fotó

Újabb mókusmajmok születtek a pécsi állatkertben, ami nem is annyira meglepő, mivel egész Európában Pécsett születik a legtöbb mókusmajom. Most 6 bébi mókusmakija van az állatkertnek – számolt be a Tények.

Az anyák mindig egy utódot hoznak a világra, ám az egyik majommama most két kicsit szoptat az állatkertben. Egy másik anya ugyanis nem tudta táplálni a kölykét, ezért átadta egy másiknak. Ez igazi különlegességnek számít.

A kismajmok nagyon gyorsan, 5-6 hónap alatt önállóvá válnak, és ekkor már mogyorót is kaphatnak. Az anyamajmok nagyon féltik a kicsinyeiket, de máskor szívesen mennek a kerítéshez, és barátkoznak a látogatókkal.