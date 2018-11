New Yorkban népszerűsíti a magyar néptáncot a Fricska – videó

Moussa Ahmed, Papp Gergely Bálint és Papp Máté Bence New Yorkban járt a Magyar Operaház amerikai turnéja során. Az előadások mellett egy különös missziót vállaltak magukra a srácok. A város legmagasabb pontjain népszerűsítették a magyar néptáncot – olvasható a társulat közleményében.

Táncoltunk éjjel és nappal. Esténként a David H. Koch Színházban léptünk fel egy héten keresztül. Ha már kijutottunk, úgy döntöttünk, hogy szabadidőnkben felkeressük New York legmagasabb pontjait és elropjuk a táncunkat. A járókelők nagyon örültek nekünk, óriási sikerünk volt a Rockefeller Centernél, az Empire State Buildingnél és a Times Square-en is, de – ha már ott voltunk – rögtönzött produkciónkkal tiszteletünket tettük a Szabadság-szobornál is. Mikor a város legmagasabb épületein jártunk, szinte a fellegek felett táncoltunk. Ebből a magasságból üzentünk szerte a világba, hogy vállaljuk az értékeinket, és büszkék vagyunk a kultúránkra. Amikor eljártuk nemzetünk táncát éjszaka a Times Square-en, megálltak az autók, megfagyott minden egy pillanatra, és mindenki azt kérdezte honnan jöttünk; ezután mindenki az kiabálta: Hungary, Hungary, Hungary!

– meséli a Junior Prima Díjban is részesült Ahmed Moussa.

A Fricska Táncegyüttes világhírneve a Britain’s és a Hungary’s Got Talentben indult útjára. A tévéműsorokban elért sikerük óta folyamatosan turnéznak itthon és külföldön, és bár egy komolyabb fellépésüket napi tíz óra fizikai és szellemi felkészülés előzi meg, mindig vidámak és lelkesek. Az amerikai turnén való részvételre és a magyar néptánc népszerűsítésére a New York-i Balassi Intézet kérte fel a sármos táncművészeket. Az előadások a Fricska artistákkal is kiegészült produkciójával indultak, így rögtön felpezsdült a levegő a David H. Koch Színházban.

Nagyon örültünk a meghívásnak. Különösen izgalmas volt számunkra, hogy egy olyan összművészeti produkcióban vehettünk részt, amelyben a cirkuszművészet is megjelent

– fejti ki Ahmed, aki szerint állva tapsolt a közönség a produkció végén.

