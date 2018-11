Bud Spencerről készült dokumentumfilmet mutat be az M5

Piedone nyomában címmel Bud Spencerről készült dokumentumfilmet mutat be péntek este az M5. A több mint négy éven át, négy országban és negyven közreműködővel forgatott, átfogó portréfilm a legendás színész, Bud Spencer – eredeti nevén Carlo Pedersoli – életművét mutatja be, a kivételes személyiség eddig kevéssé ismert arcát is a néző elé tárva – olvasható a Médiatanács közleményében.

A több mint négy éven át, négy országban és negyven közreműködővel forgatott, átfogó portréfilm a legendás színész, Bud Spencer – eredeti nevén Carlo Pedersoli – életművét mutatja be, a kivételes személyiség eddig kevéssé ismert arcát is a néző elé tárva. Egykori sportolótársai, színész kollégái, barátai és családtagjai mesélnek a világ legnagyobb pofonosztójáról, akiről az is kiderül, hogy mennyire szeretett bennünket, magyarokat. Az alkotás az életpálya bemutatása mellett tisztelettel teli főhajtás is egy legenda előtt, akinek önálló és elmaradhatatlan társával, Terence Hill-el közös, kultikussá vált filmjein immár három generáció nőtt fel. A Nápolyt, Rómát és Toulouse-t is bejáró dokumentumfilm elkészítését a Médiatanács az Ember Judit-pályázat keretéből támogatta.

A filmet Király Levente rendezte, a bemutató pénteken (november 23.) 21:55-kor lesz az M5-ön.

A film előzetese: