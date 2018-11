Magyar karatésé a világ leggyorsabb rúgása

Bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe Nagy Botond mint „a világ leggyorsabb köríves rúgása” cím büszke tulajdonosa. A magyar válogatott karatés ezt a múlt héten megrendezett madridi világbajnokság alkalmával érdemelte ki. A KSI kiválósága nem is akármennyivel döntötte meg a csúcsot: a korábbi legjobb időeredmény 0,70 másodperc volt, ezt írta át 0,476 másodpercre – tájékoztatott a Nemzeti Versenysport Szövetség.

„A hét során először csak szórakozásból próbálkoztunk meg ezzel a kihívással” – mesélte Nagy Botond. – „Aztán láttam, hogy az időeredményeim jobbak, mint bárkié, a többiek meg biztattak, hogy álljak oda a hivatalos mérésre is. Így is lett. A több mint száz próbálkozó közül az első idővel kerültem be a legjobb ötbe, vagyis a döntőbe, majd ott is sikerült a leggyorsabbnak lennem.”

A vb-n a formagyakorlat versenyszámban indult 23 éves fiatalember ezzel kivívta a jogot, hogy Guinness Rekord-kísérletet hajthasson végre. Elmondása szerint küzdőállásból fényjelzésre kellett szabályos, hátsó lábas köríves rúgással eltalálnia egy célpontot. „Nagyon hivatalos volt az egész. Lemértek mindent, a magasságomtól kezdve azt, hogy milyen távol álljak, és milyen magasan legyen a célpont. Nem volt szabad bemozdulni sem. Három szabályosat kellett rúgnom egymás után, ezek átlaga lett a hivatalos pontszám. Aztán visszanézték az egészet videón, hogy minden megfelelt-e a szabályoknak.”

Nagy Botond a helyszínen diplomát is kapott a földkerekség leggyorsabb rúgásáról. Ugyanakkor a küldöttség azt is megígérte neki: elküldik a hivatalos dokumentumot a csúcsról, akárcsak azt a Guinness Rekordok Könyvet, amelyikben már ő is benne lesz.