Világritkaság született a debreceni állatkertben – fotó

Fülöp-szigeteki leopárdmacska született a debreceni állatkertben. Ezzel a világ mindössze 5 állatkertjében élő állomány 15 egyedre nőtt. A héthetes hímet most mutatta be az állatkert. Közleményük szerint a kicsi egészséges, jó étvágyú, és a szülei féltő gondoskodását élvezi. A ritka állat jó idő esetén már látható is a Kisragadozó-házban.

Az idén 60 éves állatkert tavaly december óta a magyarországi állatkertek közül egyedüliként alapító tagként részt vesz a Fülöp-szigetekről származó leopárdmacskák (Prionailurus bengalensis heaneyi) Európai Fajmentő Programjában. A négy európai állatkert (Berlin, Plzeň, Prága és Debrecen) összefogásával megvalósult Palawan-szigeteki leopárdmacska-tenyészprogram célja az eredeti élőhelyre való visszatelepítés, melynek előfeltétele egy stabil létszámú állomány elérése. A Fülöp-szigeteki leopárdmacska jelenleg rajta van a Természetvédelmi Világszövetségnek (IUCN) a kihalással fenyegetett fajokról összeállított vörös listáján, és a Washingtoni egyezmény (CITES) függelékében is szerepel.