Angol mesekönyv népszerűsíti a Mikulásgyárat

Angol mesekönyvben népszerűsítik a Mikulásgyár karitatív akciót: Alex T. Smith illusztrátor-író könyve, A kisegér, aki elhozta a karácsonyt végén az író arra kéri a gyerekeket, hogy hozzák el megunt, használt játékaikat a jótékonysági akció helyszínére – írja a Kreatív.

Természetesen a karácsony nem csak az üzletekben megvásárolható dolgokról szól. Olyan dolgokról szerettem volna történetet írni, amelyek nem kerülnek pénzbe – mint például a bátorság és a kedvesség. Remélem, Fülöp karácsonyi kalandjából megérti minden gyerek: soha nem vagy túl kicsi ahhoz, hogy bátor legyél, és hogy kis kedvességek gyakran milyen sokat jelentenek másoknak

– idézi a szerzőt a portál.

A mesekönyvet a Balatonon is népszerűsítik majd: Füred Kapitány, a helyi mesehős segítségével viszik majd el a könyveket a gyerekekhez. Több helyen – Alsóörsön, Siófokon, Balatonfüreden, Balatonföldváron és Balatonszárszón – is megnyitják majd a Rama – Jótékonysági Receptműhely meseboltját, ahol a gyerekek megkóstolhatják majd a könyvben szereplő mesés gyümölcspitét. A bevételből könyveket és tüzelőt vesznek a rászoruló családoknak.

Ahogyan azt korábban mi is megírtuk, a Mikulásgyár az idén nem a Hősök tere közelében, hanem a Millenáris Parkban fogadja az ajándékokat 2018. november 30. és december 21. között. Ezenkívül a Lurdy Házban is lesz Mikulásgyár, hogy a pesti oldalon is lehessen adományozni.