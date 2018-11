Utcára dobta a gazdája a törpemalacot, most egymással versengenek érte az örökbefogadók

Turcsi a Kecskeméti Vadaspark kétéves törpemalaca, akit meglehetősen rejtélyes módon két turista talált meg Kecskemét főterén. Azt azóta sem tudni, hogy az akkor hathetes kismalac hogyan került az utcára, illetve ki volt az eredeti gazdája, de Turcsi nagyon hamar otthon érezte magát a vadasparkban. Az állatkert gondozói eleinte keresték a törpemalac gazdáit, hiszen vissza akarták adni neki az állatot, de Turcsiért senki sem jelentkezett.

Turcsi hamar a gondozók és a látogatók kedvence lett. Több állatkerti örökbefogadója is volt, most viszont úgy néz ki, ténylegesen is örökbefogadhatóvá válik:

Nemsokára elkezdődik itt a dámszarvasok kifutójának az építése. Ez viszont Turcsi jelenlegi helyén lesz. Akkor fogunk új helyet keresni neki, még akár örökbefogadókhoz is kerülhet, mivel jól viseli az emberek közelségét

– mondta a Borsnak Zomboryné Polyák Irén igazgatóhelyettes.