Megtalálták a Google Street View földön elterült biciklisét

A napokban kisebbfajta szenzációt keltett a Facebook magyar szegletében egy Google Street View-n tett felfedezés: a közösségi oldalon kezdett el terjedni, hogy ha rákeresünk az utcakép-nézegetőben a zalaegerszegi Tó utca 1. számra, a járdán egy férfi válik láthatóvá, aki a biciklije mellett fekszik elterülve a földön.

A hozzászólók közül többen felvetették, hogy a képen látható férfi 1-2 pohárral többet ihatott a kelleténél. Mint kiderült, nem jártak messze a valóságtól. A Blikk felkereste a képen látható férfit, aki maga mesélte el, mi is történt.

A felvétel hat és fél évvel ezelőtt, 2012 márciusában készült, a képen egy Fekete Imre nevű helyi férfi látható. A portál szerint mindenki ismeri őt a környéken. A Blikk újságírói törzshelyén, a Fenyő presszóban érték utol a férfit, ahova munka után szokott betérni egy pohár borra.

Elmondása szerint kifejezetten ritkán fordul elő vele, hogy “poharazás” után elessen, 6 évvel ezelőtt mégis ez történt.

Őszintén szólva nagyon meglepett, hogy ilyen híres lettem, nem tudtam róla, hogy lefényképeztek, arról meg pláne, hogy ez felkerült az internetre. Nem is értem, hogy történhetett! Mindenhova biciklivel járok, és ritkán esek el, emlékszem arra a napra is! Egy buliban voltam, és hát bevallom, kicsit iszogattam. Mondták is a többiek, hogy ne szálljak fel a drótszamárra. Nem hallgattam rájuk, és meg is bántam. Két kanyar után el is estem. Ekkor mehetett el mellettem az autó