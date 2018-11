Pénteken már megnyitják a karácsonyi vásárt a Vörösmarty téren

Holnap, azaz november 9-én pénteken a fővárosi Vörösmarty téren megnyílik a szokásos Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár.

A Ripost beszámolója szerint a téren szerda óta munkások dolgoznak a bódékon, az árusok egy része még most is pakolja a portékáját, péntektől viszont már várják a vásárlókat. Az árusok és a vevők számára is nagyon szokatlan azonban, hogy az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb van idén: hiába, a 15-20 fokos időben nagyon nehéz ráállni a karácsonyi hangulatra. A portálnak több árus is azt nyilatkozta, hogy úgy érzik, idén mintha korábban kezdődne a vásár, az emberek ugyanis még pulóverekben mászkálnak a télikabát helyett.

Pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint még egy ideig várnunk kell az igazi lehűlésre: egészen a jövő keddig napsütéses, kellemes őszi idő lesz, 17-18 fokos maximumokkal. Reméljük, december 6-ra már itt lesz a tél, akkor érkezik ugyanis a vásárba Joulupukki, az igazi finn Mikulás. Őt aztán tényleg furcsa lenne széldzsekiben fogadni!

