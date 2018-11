Hófehér bivalyborjú született Zalaváron

Ritka fehér bivaly született Zalaváron, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban – tudósít a TV2 Tények című műsora. A kis állat néhány nappal ezelőtt látta meg a napvilágot.

Magyarországon a fehér bivaly igazi ritkaság, eddig anyja is csak fekete borjakat ellett. Egyelőre nem tudni, hogy a most született bikaborjú ilyen világos marad-e, vagy később neki is besötétedik a színe.

A kis bivaly egyelőre anyjával együtt Zalaváron marad, de tavasszal valószínűleg új helyre költöztetik.