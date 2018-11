Homonnai Csaba 8-9 évvel ezelőtt szerezte be az első íját, másfél éve pedig a jászalsószentgyörgyi Szentgyörgy Íjászai nevezetű csapat tagjaként versenyez is. Nemrégen az újszászi férfi negyedikes lánya, Dorina is rákapott az íjászkodásra, így most apa és lánya együtt versenyez – írja a Szoljon.hu.

Együtt versenyez apa és lánya | SZOLJON Sokakat vonz manapság az íjászkodás. Így van ezzel az újszászi Homonnai Csaba is, aki nyolc-kilenc évvel ezelőtt szerezte be első íját. Kezdetben csak maga vagy baráti körben próbálkozott célba juttatni a nyílvesszőt, másfél éve viszont a jászalsószentgyörgyi Szentgyörgy Íjászai nevezetű csapatban műveli e hagyományőrző sportágat.

Idén május elsején Jászberényben volt egy verseny, akkor vittem át magammal Dorcit is. A csapattagok unszolására ott vett kézbe íjat életében először. Két hónap múlva versenyen indult, ahol harmadik lett. Szeptember 29-én Tiszafüreden, a kétfordulós hagyományőrző íjászversenyen pedig már ő győzött a lányok kategóriájában. Huszonkét ponttal vert kenterbe, én kevésbé voltam formában, Dorci viszont elemében volt

– mesélte a megyei lapnak a büszke apa, aki szerint a sport koncentrációra, önfegyelemre tanít, és az állóképességet is fejleszti.

Csaba és Dorina most rendszeresen együtt edz Jászalsószentgyörgyön, és minden jel arra mutat, hogy a kislánynak is nagy tehetsége van a sporthoz. Emellett otthon, a kertben is szoktak gyakorolni.