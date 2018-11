Budapesten most akár Tim Roth is szembejöhet az utcán

Érdemes nyitott szemmel járni Budapesten, ahol olyan világsztárok is szembejöhetnek az utcán, mint Clive Owen és Tim Roth. A sztárok a The Song of Names című Norman Lebrecht-regény adaptációjában kaptak főszerepet, a filmet pedig a magyar fővárosban forgatják. A filmet François Girard rendezi.

„Budapest egy nagyon könnyen formálható város: most éppen Londonná alakult, de a világ legtöbb helyévé át lehet alakítani. A világ egyik legjobb stábja található itt, ezért vagyunk mi is itt. És még vissza is fogunk térni, ami magáért beszél” – nyilatkozta Lantos Róbert, a film producere.

Origo