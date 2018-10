Megnyílt Párizs első magyar kultúrbisztrója

A Forbes közölt rövid bemutatót Párizs legújabb bisztrójáról, amit elsősorban a művészetekre nyitott közönségnek, illetve az egészséges ételek kedvelőinek szánt az alapító-tulajdonos, Pálos Bogi. A Bogibar ugyanis alig 20 percre van Párizs kedvelt bohém negyedétől, a Montmartre-tól.

„A rendezvényszervezés felől közelítem meg a bár működését, de emellett a vendéglátás mindig jelen van, hiszen részben abból jön a finanszírozás” – mondta Pálos Bogi a Forbesnak. Elárulta azt is, hogy minél több feltörekvő magyar és francia tehetségnek szeretne lehetőséget adni a kultúrbárban.

Bogi Párizsban járt egyetemre, ahol európai kultúrpolitikát és európai kultúrmenedzsmentet tanult, majd miközben bejárta a fél világot, Magyarországon is elismert és sikeres kulturális menedzser lett. A Forbes felidézi, hogy Bogi 17 évig dolgozott a Szigetnek, volt a Gödör Klub menedzsere, az ő nevéhez köthetők az ElectroBeats, a BalkanBeats sorozatok is. Hiába dolgozott Berlinben és Londonban is, mindig visszavágyott Párizsba.

Pálos Bogi a Bogibar későbbi helyét kutyasétáltatás közben találta, majd eladta budapesti lakását, hogy megvásárolhassa az üzlethelyiséget, ahol októberben nyitott meg a magyar bisztró.

A vendégeket sok vegetáriánus és gluténmentes étellel várják, a különlegességet pedig a magyar klasszikusok (gulyás, hortobágyi húsos palacsinta) jelentik. A fogásokért a hazai szakma elismert képviselői felelnek: a kreatív szakács Susa Horváth és Wirth Mátyás, míg a vegán és gluténmentes desszerteket Obermayer Anita készíti. Míg napközben elsősorban az ebédeltetés jelenti a fő szolgáltatást, addig este a különböző események – írja a Forbes a Bogibarról.

A lap írásából kiderül, hogy Bogiék több rendezvényt is terveznek, ahol olyan magyar fellépőké a főszerep, akik felkelthetik a francia közönség érdeklődését.