Szavazz te is az év rovarára!

December 6 éjfélig lehet szavazni a Magyar Rovartani Társaság honlapján arról, melyik ízeltlábú kapja az Év rovara 2019 megtisztelő címet.

Az Év rovara-kampány célja a társaság szerint az, hogy felhívja a figyelmet a rovarok védelmére és az élővilágban betöltött szerepükre.

Ezzel nemcsak az adott faj, hanem annak életmódja, életfeltételei is előtérbe kerülnek, így bemutatása a természetben zajló biológiai folyamatok, változások jobb megértését is szolgálja. A védett vagy védendő fajok megismertetése nemcsak a rovarvilág jelentőségére, az élővilágban betöltött szerepére, hanem tágabb értelemben a természetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet