Ingyen fuvarozza temetőlátogatásra az időseket egy szegedi férfi

Vincze Gábort Szegeden hobbijáról, az autogramgyűjtésről ismerik, most viszont új oldalát mutatja meg. És az autóját, amellyel díjmentesen szállítja a temetőbe halottak napja környékén azokat az időseket, akik ezt kérik. Vissza is hozza őket, sőt a sírt is segít gondozni.

„Már a múlt héten is volt fuvarom: egy szegedi nyugdíjast Békéscsabára kellett elvinnem. Nem ellenkeztem, hiszen november 5-ig munka mellett ennek szenteltem a napjaimat. Nincs kikötés, hogy kizárólag csak a városban segítek, és az sem, hogy csak szállítok. Volt már rá példa, hogy a sírok megszépítésében is közreműködtem. Sokan élnek egyedül, nincs, aki segítségükre legyen, és többen a tömegközlekedést sem tudják igénybe venni. Mindig örömmel fogadják a segítségemet, folyamatosan kapom a hívásokat” – mesélte a férfi a Délmagyarnak.

Vincze korábban is tett már emberséges gesztusokat: tavaly télen egy hajléktalannak adta a kabátját, máskor a lakóhelye előtt élő hajléktalanoknak vitt le maradék ételt.