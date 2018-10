Felavatták Frakk és Labdarózsa domborművét Kápolnásnyéken

Bálint Ágnes műveivel és életével is azt példázta, miért is jó családban élni – mondta az MTI tudósítása szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szombaton Kápolnásnyéken, az író két ismert mesehőse, Frakk és Labdarózsa domborműveinek avatásán.

Novák szerint a Bálint Ágnes-művek olvasásával ráeszmélünk, hogy a családi kapcsolatok hogyan hálózzák be életünk mindennapjait, és milyen fontosak számunkra. Bálint Ágnes olyan édesanya volt, aki alkotni is tudott, és családjában is aktívan jelen volt, ezzel mindannyiunk számára példaképet jelenthet – hangsúlyozta.

Bálint Ágnes munkásságáról szólva az államtitkár azt mondta, nem könnyű időszakban alkotott, mégis olyan értékeket tudott megjeleníteni, amelyek ma is maradandók, és azok lesznek még generációk számára. A mai gyermekek számára számos korábban használt kifejezés elvesztette jelentését, mert egy más világba születtek. De Frakk, Lukrécia vagy Vízipók olyan hősök, akik a mai napig együtt élnek velünk, ott vannak a hétköznapokban a mai gyerekeknek is – jelentette ki.

L. Simon László országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Bálint Ágnes művein nemzedékek nőttek fel. Csukás Istvánnal ők voltak azok, akik itthon a műfajt megteremtették és olyan szinten művelték, hogy versenyképessé tudták tenni a magyar rajzfilmgyártást, illetve a magyar gyermekirodalmat a nagy nemzetközi riválisokkal szemben is.

Csukás István író Bálint Ágnesre emlékezve azt mondta, fantasztikus munkatárs, önzetlen, sokoldalú, a természetet szerető kolléga volt. Már 14 éves korában megjelent első meseregénye, és ő találta ki az akkori magyar televíziónak a gyerekosztályt is, amit Cicavíziónak nevezett el, és ahol később együtt is dolgoztak.

Bálint Ágnes József Attila-díjas író, szerkesztő, dramaturg, a magyar gyermek- és ifjúsági televíziós műsorkészítés egyik megalapozója tíz éve hunyt el.

Két mesehősének, Frakknak és Labdarózsának Kontur András szobrászművész által vörös márványból készített domborműveit a kápolnásnyéki Halász-kastély udvarában, egy játszótér mellett helyezték el.