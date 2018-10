Rangos elismerésben részesült Sándor Szandra, a Nanushka alapítója

Pro Turismo díjat kapott Sándor Szandra, a Nanushka tervezője kedden, a Turizmus Summit 2018 gálaesten. Az elismeréssel azokat a szakembereket díjazzák a Turizmus Világnapján, akik kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a turizmus fejlődéséhez – írja az Origo.

Sándor Szandra a Nanushka alapítójaként és kreatív igazgatójaként nagy szerepet játszott abban, hogy Magyarország és a magyar ruhagyártás is elismertté váljon a nemzetközi divatvilágban.

A Nanushka immár több mint 10 éve működik, kollekcióit több mint 40 országban forgalmazzák világszerte, online pedig 130 országba szállítanak közvetlenül úgy, hogy a gyártás közel 80 százaléka Magyarországon zajlik. Budapesten kívül Los Angelesben és Londonban is nyíltak pop-up üzleteik. Legújabb őszi/téli kollekciójuk a New York Fashion Weeken került bemutatásra. A márka sikerét jelzi az is, hogy nemrég még Emily Ratajkowski is Nanushkában pózolt.

