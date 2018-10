Honeybeast klippremier az NLCafén

Az Idevaló három női sorsot mutat be: három rendkívüli embert, akik nehézségeikkel együtt is elfogadták, sőt mi több, felülmúlták önmagukat. Nagyon sok erőt adott nekem ez a forgatás

– mondja Tarján Zsófia, a Honeybeast énekese a zenekar most debütáló klipjéről, amelyet elsőként az NLCafén nézhet meg a közönség.

„Az egyik főhősünk Demeter Orsi, aki Down-szindrómával született, mégis színész lett. Szerepeket tanul, kiáll a színpadra, és magas színvonalon előad. Amikor én először szerepeltem, nagyon féltem – folytatja az énekesnő. – Hihetetlenül sok munkája van Orsinak abban, hogy közönség előtt játszhat. Illés Fanni paralimpikon is elfogadta felkérésünket. Ő láb nélkül született, de ezzel együtt is profi úszó, ami óriási fizikai igénybevétel. Naponta háromszor edz: két úszás és egy kondi, emellett szigorúan figyel az életmódjára is. Harmadik szereplőnk Sárai Rita táncművész, aki 29 évesen került kerekesszékbe egy balesetet követően. Kijött a depresszióból, és megtanult teljes életet élni. Az ő személyisége mély nyomot hagyott bennem, optimizmusa mindenkire átragad. Elgondolkozunk ezek után, hogy amit mi problémának élünk meg, az valóban probléma-e; és hogy megéri-e feladnunk vagy beletörődnünk, amikor valójában mindannyian képesek vagyunk a saját életünket megváltani. Rengeteget tanultam tőlük, köszönöm nekik!”

A zenekar egyébként a klipfelvételt követően sem dőlt hátra, ugyanis a november 21-i II. SympHoney koncertre készülnek, ahol 50 tagú szimfonikus zenekarral és kórussal lépnek fel. A koncert az Papp László Arénában lesz, ahol több is felcsendül majd a zenekar legutóbbi, Élet a Marson című lemezén szereplő szerzemények közül – természetesen az Idevaló sem marad majd ki.