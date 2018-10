Hatalmas elismerés közelében a Ludwig Múzeum kiállítása

A budapesti Ludwig Múzeum egyik kiállítását is jelölték a Global Fine Art Awards (GFAA) díjra. A Permanens Forradalom – Mai ukrán képzőművészet című tárlat Az év legjobb csoportos kortárs művészeti kiállítása kategóriában versenyez.

A Permanens Forradalom című válogatás 31 ország további 93 jelöltjével együtt került abba a rangos nemzetközi versenybe, amelynek díjait évente 13 kategóriában ítélik oda.

A GFAA az első olyan évente kiosztott elismerés, amellyel a világ legjobbnak ítélt képzőművészeti és design kiállításait ismerik el. A válogatásba múzeumok, galériák, szakvásárok és biennálék kiállításai és köztéri installációk egyaránt bekerülhetnek.

A Permanens Forradalom – Mai ukrán képzőművészet című kiállítás április 6. és június 24. között tekintette át a mai Ukrajna képzőművészetét Alisza Lozskina, Fabényi Julia és Konsztantin Akinsa válogatásában.

A tárlat kategóriája egyetlen közép-európai jelöltje. A másik európai jelölt, a londoni Tate Britain All Too Human – Bacon, Freud and a Century of Painting Life című kiállításának friss változata jelenleg a Magyar Nemzeti Galériában látható Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete címmel.

A díjátadóra 2019. március 12-én kerül sor New Yorkban.