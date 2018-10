Az Amazon alapítójával közös versenyen szerepelt a magyar startup

A PublishDrive és annak társalapítója, Jentetics Kinga is jelöltek voltak a Digital Book World díjátadóján, ahol többek között az Amazon alapítója, Jeff Bezos is szerepelt. A nashville-i kiállítást „a könyvkiadás Super Bowljaként” is szokták emlegetni – írja a Forbes.

A PublishDrive brand megérett egy újításra, hogy valóban lovebranddé változhasson. Az új márkával a Google és Facebook nyomába lépve az innovációt, fiatalosságot és a közösségépítés fontosságát akartuk kiemelni, ami szerintünk az illusztrációkkal és a színvilággal kifejezetten jól sikerült. A kiállításon számos pozitív véleményt kaptunk, és sokak szerint kiemelkedett a PublishDrive standja a többiek közül

– nyilatkozta a portálnak Jentetics Kinga ügyvezető.

A PublishDrive egy online felület, amely lehetővé teszi, hogy felhasználói maguk adják ki könyveiket globális olvasóközönségnek, demokratizálva ezzel az átláthatatlan és drága e-könyv-piacot. Tevékenységükről itt és itt írtunk bővebben.