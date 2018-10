Világbajnok lett a magyar cheerleader-válogatott!

Fantasztikus sikert ért el a magyar szurkolólány-válogatott: a lengyelországi Lodzban rendezett első Cheerleadeing Egyetemi Világbajnokságon aranyérmet nyertek a húszfős vegyes csapatok „Small Coed Elite” divíziójában, a „Pom Dance Double-ban” induló Rózsás Patrícia-Balogh Patrícia kettős pedig a hetedik helyen végzett.

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) beszámolója szerint a csapat az intenzív szeptemberi felkészülést követően október 3-án utazott Lodzba, ahol a nulladik napon szabadedzéseket tartottak.

Rózsás Patrícia (ELTE) és Balogh Patrícia (BCE) már az első versenynapon megmutathatta, mit tud, a „Pom Dance Double” elődöntőben előadott, fergeteges koreográfiájukkal nemcsak a nézőket, hanem a pontozókat is lenyűgözték, nem véletlen, hogy a népes mezőnyben a hetedik helyre rangsorolták őket. Az első három helyen az Egyesült Államok, Japán és Oroszország végzett.

A húszfős vegyes csapat is kiváló gyakorlattal mutatkozott be Lodzban, amelyet rendkívül előkelő pontszámmal jutalmazott a bírói panel. A fináléban aztán a csapat megmutatta igazi erejét, egyik versenyzőnk kézsérülése ellenére is szinte hibátlan versenygyakorlattal el is hozták az aranyat a kategóriájukban.

A Cheerleading EVB-n két egyetemi sportegyesületből összesen öt felsőoktatási intézmény sportolói szerepeltek. A küldöttség szakmai vezetője Kovácsik Rita és Miklós Mátyás volt.