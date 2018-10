Videóüzenetben kíván jobbulást egyik megmentője a Spar Maratonon újraélesztett futónak

Ahogy mi is megírtuk, vasárnap a 33. Spar Maratonon újra kellett éleszteni egy futót. A férfinak a légzése és a keringése is leállt, a II. számú Gyerekklinika egyik orvosának lélekjelenléte és a szakszerű ápolás mentette meg az életét.



Kedden egyik megmentője videóüzenetben kívánt jobbulást a lábadozó férfinak az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Major Gyula, a kispesti mentőállomás ápolója szerint az időben elkezdett mellkaskompressziónak és a gyors ellátásnak köszönhetően a beteg most már jobban van. „Ezúton szeretnék mielőbbi felépülést kívánni” – üzente kollégái nevében is az ápoló.