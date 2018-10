Október 6.: Felismered az aradi vértanúkat?

Az aradi vértanúk az a tizenkét magyar tábornok és egy ezredes voltak, akiket az 1848–49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

Az iskolában egészen biztosan te is megtanultad a nevüket és minden évben látod a képüket is. De vajon fel is ismered őket? Kvíz.

(Képek: Wikipedia)