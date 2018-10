Ezért látsz ennyi Vitarát az úton

2018 harmadik negyedévének a közepén még mindig remek adatnak számít, hogy év eleje óta több mint százezer új személyautót értékesítettek a hazai autókereskedések, ez a Datahouse adatai szerint 25 százalékos bővülést jelent az előző év hasonló időszakához képest – írja a Napi.

A felmérés sorrendet is felállít az értékesített autók között, amit kimagasló fölénnyel a Magyarországon gyártott Suzuki Vitara vezet, több mint 4000-et értékesítettek. A japán márka birtokolja a dobogó második helyét is az SX-Cross-szal, amiből több mint 2200 darabot sikerült eladni. A harmadik helyen a Dacia áll a Dusterrel, abból 1800-nál is többet vettek a magánszemélyek.

Negyedik helyen a Toyota áll a Yarisszal, 1260-at adtak el az év első 9 hónapjában. Az ötödik helyen a Renault-t találjuk a Clióval, abból 1147 darabot értékesítettek.