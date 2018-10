Tavaly közel kétbillió forintot költöttek nálunk a külföldi turisták

Részletes felmérést készített a Portfolio.hu a hazánkba érkező külföldi turistákról. A portált elsősorban az érdekelte, mennyit költenek nálunk az ide érkezők, és mennyiben ösztönzi ez a kormányzatot, a fejlesztőket és a befektetőket.

A portál szerint – a korábbi évek tendenciái alapján – idén 17,4 millió nemzetközi turista érkezhet az országba. A teljes tavalyi költés 73,2%-a külföldiektől származik. 2017-ben a külföldiek 1949 milliárd forintot költöttek hazánkban. A turisták egy főre jutó átlagos napi kiadása 14.700 forint volt, a több napra érkezőké pedig 16 ezer forint. Ennél azonban jóval magasabb az üzleti útra érkezők által nálunk elköltött összeg, ez ugyanis idén a második negyedévben megközelítette a napi 40 ezer forintot. A munkavállalási céllal érkezők ezzel szemben kevesebbet költöttek. A legtöbbet az osztrákok költik nálunk, utánuk jönnek sorban a németek, a románok, az amerikaiak, a szlovákok, a britek és az ukránok.

A Portfolio.hu összefoglalója szerint a bővülés folyamatos, így a jövőben a turizmusban és a vendéglátóiparban szükséges munkaerő is nőhet, a tőkebefektetések is egyre nagyobb méreteket ölthetnek, illetve a külföldiek is többet költhetnek Magyarországon.

A bővülést látványosan illusztrálja, hogy a légitársaságok is egyre több járatot indítanak magyar városokba, az országok közötti vasutakat is fejlesztik. A Budapest Liszt Ferenc repülőtér utasforgalma folyamatosan rekordokat döntöget: augusztusban 1 millió 527 ezer utast regisztráltak. Az év végére a 15 milliót is meghaladhatja a repülőtér utasforgalma.