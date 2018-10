“Mi vagyunk az inspiráció a problémamegoldáshoz!” – bemutatjuk a Járókelőt

Nem messze az otthonunktól belebotlottam egy elhagyott hűtőgépbe és egy rakás festékesvödörbe. A kutya nem szállítja el, ha én nem veszem kezembe az ügyet. Közben azon gondolkoztam, hogy ha valaki ilyet lát, van-e arra ideje és energiája, hogy hosszas levelezgetésbe, parttalan hadakozásba kezdjen az éppen aktuális illetékessel? Kisebb gond is nagyobb néhány szemétkupacnál, ugye? Egyáltalán: kiknek kell szólni ilyen esetben? Nem hagyott nyugodni a látvány. Ekkor találtam rá a Járókelőre, akiknek lelkes, tennivágyó önkéntesei összekötő kapocsként működnek lakosok és illetékesek között. Elég csak a honlapjukon fotóval bejelentem az adott problémát, s ők máris útjára bocsátják, hogy aztán mielőbb célt érjen.

Kik vagytok ti, mi az a Járókelő?

Rajtunk keresztül lehet közterületi problémákat jelezni az önkormányzatoknak vagy szolgáltatóknak, ami azt jelenti, hogy ha látsz egy kátyút vagy lekopott zebrát, nem jól működő átkelőhelyeket, akkor ezt közvetlenül nekünk lehet jelezni, és mi máris továbbítjuk a megfelelő illetékes szervezetnek. Az egész folyamat, a levelezés és persze a megoldás is látható az oldalunkon. Mi alapvetően azzal foglalkozunk, hogy rámutatunk a helytelenül működő dolgokra, segítünk eljuttatni az önkormányzatokhoz a felmerülő problémákat. Mi vagyunk az inspiráció, hogy a lehető leggyorsabban megoldódjanak a helyi hiányosságok. De van, amikor csupán azzal segítünk, hogy megosztunk egy-egy felhívást, és ennek hatására más civil szervezet aktivizálja magát, ha épp az illetékesek nem tudják ezt megtenni. Például festettek újra önkéntesek sok-sok összefirkált padot a II. kerületben.

2012 óta léteztek. Hogy fest a statisztikátok, mennyire hatékony ez a fajta közvetítés?

Ebben a pillanatban 18 062 megoldott budapesti bejelentéssel büszkélkedhetünk. Napi szinten 30-50 darab észrevételt kapunk, ez persze függ attól, hogy éppen mennyire aktívak a felhasználóink. Az ország több pontján működik a mi rendszerünk, több vidéki nagyvárosban is jelen vagyunk, például Szegeden, Kecskeméten, Pécsett. Nagyon fontos a teljes munkafolyamat láthatósága mindenki számára.

Itt számonkérhető az, ha egy önkormányzat ígérete ellenére sem oldja meg a problémát záros határidőn belül.

A környékbeliek ezt mindig jelzik nekünk, és mi újra nekifutunk.

Mi a helyzet a megoldatlan ügyekkel?

Az illetékesek válaszleveleinek harminc napon belül meg kell érkeznie hozzánk, ezt törvény szabályozza. Ezt az időt mindenképp kivárjuk. Utána kezdődhet el a munkafolyamat, de mi arra kérjük a bejelentőt, hogy 1-2 hónap múlva nézze meg újra a helyszínt, majd értesítsen bennünket: megoldódott-e, vagy még mindig megoldásra vár. Nagyon sok ügyet persze sokkal hamarabb sikeresen le tudunk zárni, mint harminc nap. De az is hozzátartozik, hogy vannak dolgok, amik csak nehezen, vagy sajnos egyáltalán nem valósulnak meg. Tipikusan ilyenek, amik nagyobb beruházást igényelnek, közbeszerzés kell hozzájuk. Ilyenkor egy évig próbálunk tenni ennek érdekében, de ha ezek után sem járunk sikerrel, akkor azt megoldatlannak minősítjük. Ha ezek után valaki újra beküldi hozzánk, akkor természetesen megint megnyitjuk a jól ismert ügyet. Hátha.

Mozgatható a lakosság?

Abszolút.

Mennyire vevő erre a másik oldal?

Kerülete illetve önkormányzata válogatja, de alapvetően látható a válasz- és a megoldókészség mindenki részéről. Sokan kifejezetten élvezik, hogy orvosolnak egy látszólag apró problémát, hogy segítjük a munkájukat, és a folyamatról hírt is adunk. De vannak olyan kerületek, ahol tehernek érzik a mi munkánkat. Mindenesetre mi feltétlen megpróbálunk közvetíteni.

Melyek a “legnépszerűbb” problémák?

Nagyon gyakoriak az úgynevezett forgalomtechnikai ügyek, vagyis az emberek hiányolják a gyalogátkelőket, helytelenítik a lámpák beállításait. Rengeteg panasz érkezik a parkokkal, zöldterületekkel kapcsolatosan, például fát kérnek egy adott területre a lakók. De “slágernek” számít a szemét elszállítása, a betört megállók üvegei, a megfáradt kukák cserélése.

Egyik nagy erényetek az együttműködés. Melyik volt a legemlékezetesebb sikersztori, amit kalákában oldottatok meg?

Az utóbbi időből a migránsozó feliratokkal összefirkált padokról szóló bejelentés volt, aminek megoldásánál egy helyi szervezet és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is közreműködött. Miután mi azt a választ kaptuk a Pilisi Parkerdő Zrt-től, hogy nem tudják olyan gyorsan újrafesteni a padokat, ahogyan a rongálás történik. Mi közzétettük a felhívásukat arra, hogy civilek segítségét kérik, és ennek hatására történt meg a gyors javítás.

Hol van a legtöbb probléma?

Változó. Ahol jól lehet kommunikálni a kerületekkel, ahol hatékonyan tudunk közösen megoldani egy ügyet, ott a lakóközösség is sokkal aktívabb. Ha az emberek érzik, hogy meghallgatják a problémáikat, és még segítenek is rajta, akkor nyilván mindenki szívesebben észrevételez a továbbiakban. Mi is végeztünk egy ilyesfajta felmérést a felhasználóink körében, ahol az derült ki, hogy legtöbben csak szájhúzva tettek egy bejelentést, nem bíztak az orvoslásában, de amikor sikerrel jártak, nagyon megörültek, felbátorodtak, és valóságos addikció alakult ki. Sokkal jobban figyeltek ezek után a városra, saját gondozásukba vették a közterületeket.

Hatalmas gond most az 1-es villamos vonala, a Hős utca és környéke. Részt vesztek ebben a folyamatban is?

Így van, jelen vagyunk itt is. Pont a napokban kaptunk egy részletes tájékoztatást a BKK-tól, amiben leírták, mi történik az 1-es villamos vonalán. Nagyon sok olyan dolog van, ami nálunk is megjelenik, és minél többször, több helyen jelzik az emberek, annál inkább látszik, hogy mekkora jelentőséggel bír az adott probléma.

A megoldásokhoz pénz is kell, nem csak jó szív. Miből működtök?

Egyesületként vagyunk regisztrálva. Egyrészt céges támogatásokból tartjuk fent magunkat, másrészt a felhasználóink kis adományaiból, a felajánlható 1 százalékokból.

Önkéntesekből áll az egyesület. Folyamatosan kerestek is lelkes segítőket.

Igen, van egy önkéntes csapatunk, akiknek tagjai nagyon hasonló kvalitásokkal, tudással rendelkeznek, mint egy városüzemeltetési osztály munkatársai. Ők kezelik a beérkezett panaszokat, és juttatják tovább az illetékeseknek. Naponta fejenként átlagosan 2-3 órát foglalkoznak a megoldással.

Ők saját munkájuk, családjaik mellett, pénz nélkül segítenek abban, hogy élhetőbb legyen a főváros, az ország.

Messze elér a hangotok. Milyen távolra ér a kezetek?

Az egyik leghíresebb ilyen esetünk a Margit híd hiányzó korláteleme volt. Nagy visszhangot kapott. Az illetékes egy falappal, majd egy használaton kívüli közlekedési táblával(!) pótolta a hiányzó elemet. Végül félév után eljutott a döbbenetes eset a médiába az általunk közzétett Járókelős fotóval, és ennek hatására elvégezték a korrekt javítást.

Kinek a fejéből pattant ki az egyesület ötlete?

Én indítottam el a Járókelőt anno, mert nagyon szerettem volna valami olyannal foglalkozni, ami az állampolgárok részvételét segíti abban, hogy jobbá varázsolják környezetüket. Szerintem nagyon fontos, hogy ebbe bele is szólhassanak. Jelenleg szociológiát tanulok a Közép-Európai Egyetemen. Ha kézhez kapom a diplomámat, mindenképp tovább folytatom a várossal kapcsolatos tanulmányaimat. Amit itt tanulok, szeretném a munkámban felhasználni.