Kiderült, melyik a legjobb lángossütő Magyarországon

A magyar lángosrajongók szavazatai alapján 2018-ban a bajai Sugóparti Lángossütő lett az ország legjobb lángossütője. A Lángos Voks verseny első helyezettje kapta a „Vénusz kedvenc lángosozója 2018” címet, illetve az 500 liter napraforgóétolaj-nyereményt – írja a NoSalty.

A szavazók szerint a díjnyertes lángosok tésztája közepesen vastag, kellően ropogós, és éppen annyi sajt és fokhagyma kerül rá, amennyitől ellenállhatatlanul finom lesz.

A tulajdonos, Szabó Richárd ráadásul nemcsak lángosban verhetetlen, hanem emberségből is példát mutat. A fűtött lángosozóba ugyanis hidegben azok is betérhetnek, akik nem enni, csak melegedni szeretnének. Ők még a hivatalos zárás után is maradhattak az üzletben, és meleg teát is kaptak.

Az ezüstérmet a Flórián téri aluljáró lángosozójának ítélték oda, míg a bronzérmes a mezőkövesdi Csini Büfé lett.

A különdíjat, azaz a „Vénusz kedvenc balatoni lángosozója 2018” címet zsinórban ötödik éve a tihanyi piac lángossütői hozták el.