Kínába ment a Szépművészeti Múzeum Toulouse-Lautrec-kollekciója

A Toulouse-Lautrec világa című, szeptember 30-án nyílt, 90 litográfiát bemutató tárlat a francia művész első átfogó kiállítása a kínai fővárosban. A pekingi Akadémián nem először találkozhatnak magyar anyaggal, három évvel ezelőtt Munkácsy Mihály művei mutatkoztak be ugyanitt.

A Szépművészeti Múzeum szervezésben az elmúlt években több jelentős külföldi múzeumban és kiállítóhelyen is bemutatkozhattak önálló kiállításon a múzeum műtárgyai. Többek között a londoni Royal Academy of Arts-ban, a bécsi Kunstforumban, a római Modern Művészeti Nemzeti Galériában, a párizsi Musée d’Orsay-ban és a Musée du Luxembourgban, a milánói Palazzo Reáléban, a Buenos Aires-i Nemzeti Szépművészeti Múzeumban vagy a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban így összesen több százezren találkozhattak a Budapesten őrzött remekművekkel.

A Szépművészeti Toulouse-Lautrec anyagával három évvel ezelőtt a római Museo dell’Ara Pacis falai között is találkozhatott a külföldi közönség. Az akkori tárlat a 2014-ben Budapesten, a művész születésének 150. évfordulójára rendezett nagysikerű, közel százezer látogatót vonzó kiállítás újragondolt változata volt.

A pekingi, november elejéig látható kiállítás 4 fejezetben mutatja be a francia művész életművét. A kiállítás szervezői a Párizsi éjszakák, Éjszakai nők, Színház és Plein-air témakörök köré csoportosítva állították ki a francia művész 90 nyomatát, litográfiáját.

A Szépművészeti Múzeum Grafikai Gyűjteménye több mint százezer alkotást őriz, köztük számos művész szinte teljes grafikai oeuvre-jébe enged betekintést, így Lautrecébe is. A francia művész itt őrzött műveinek mintegy kétharmada kivételesen rövid idő alatt, nem sokkal a művész halála után, az 1910-es évek első felében vásárlások és adományozások révén került az intézménybe. Lautrectől közel 240 művet őriz az intézmény – ehhez foghatóan gazdag állománnyal csak a párizsi Bibliothéque Nationale, a berlini Gerstenberg-gyűjtemény, valamint a berlini és a drezdai grafikai közgyűjtemények rendelkeznek.

Forrás: MTI