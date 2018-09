Jackótól Selena Gomezig: 12+1 közismert videoklip, amelyet Budapesten forgattak

Miután kiveséztük a magyar fővárosban és környékén forgatott kasszasikereket, és áttekintettük, mely sorozatok nem jöhettek volna létre nélkülünk, ideje volt a könnyűzene piacán is körbenézni. A videoklip érdekes jelenség. A párpercnyi „kisfilm” egy már meglévő zenei alkotásra komponálva készül el, mégis önálló és fontos szerepet tölt be. Mert hát, ugye, el kell adni az adott számot, és esetleg az örökre a retinákba vésődő vizuális megoldásokkal halhatatlanná kell tenni az előadót (nem, nem a rendezőt).

A klipek mára javarészt ugyanarról szólnak: igen kevés ruhát viselő nők rázzák azt, amit már Éva is ellentmondást nem tűrően és persze hatásosan rázhatott, amikor Ádámot az alma kapcsán győzködte. Az ilyen pillanatokban általában úriemberek is jelen vannak, sok aranykiegészítővel és ropogós bankóval. Az önmaguk nagyszerűségében fürdő hímeket persze körbenyaldossák a már említett, egyébként emberszámba sem vett hölgyek. Ugyanennek a vonalnak a feminizmussal takarózó verziója csak abban különbözik, hogy itt a férfiak nyála csorog a rázni valóra. Persze az adott hölgy/hölgyek erről szenvtelenül tudomást sem vesznek (hát neked rázom én magam?), a csáberőt a kamerának tartogatják, és nőtársaiknak bizonyítják be a bebizonyítandót.

A közel sem túlzó, de egyértelműen beskatulyázó leírás után térjünk rá a „minden más” kategóriára, azon belül pedig azokra a nemzetközi videoklipekre, amelyek Budapesten, esetleg Magyarország más tájain forogtak. Miután már beszéltünk arról, milyen olcsó és jó munkaerő található a magyar filmpiacon, és Budapest mely jellegzetességei és adottságai teszik a várost forgatási Mekkává, nem meglepő, hogy a zenés videókat forgató stábok is szívesen be-beteszik a lábukat hozzánk.

A most következő – egyértelműen nem teljes körű – válogatás alapján úgy tűnik, kissé véletlenszerűen esik ránk a sztárok választása, viszont egy biztos:

a pályaudvaraink igen kelendő árucikkek a videoklippiacon.

Szóval íme néhány felvétel az 1993 és 2018 közötti időszakból, egy kivétellel mind Budapestről:

Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi: Live It Up (2018)

Az oroszországi futball-világbajnokság hivatalos dalának klipje javarészt nálunk forgott. Óbuda, Hajógyári-sziget, belváros: minden megtalálható az egyébként magyaroktól csak majdnem teljesen mentes világtorna hangulatfokozó dalában. Will Smith videóra vett fővárosi akciói azóta pedig már történelemszámba mennek…

RÁJ: Ghost (2013)

Az azóta megboldogult RÁJ videója (nem, nem az alkotó halt meg, csak 2016-ban „kinyírta”a RÁJ névre hallgató művészi alteregóját, hogy JANE néven újjászületve folytassa különös útját, majd nagyjából azonnal el is tűnjön a közösségi oldalakról) a hajnali fővárosban és a zuhany alatt játszódik. A számos külföldi filmben, valamint a 2017-es, Pacskovszky József rendezte A tökéletes gyilkosban is feltűnő Hőrich Nóra Lili játssza az aláfestő videó főszerepét.

Jamie Woon: Lady Luck (2011)

A jelenleg 35 éves brit sztár szomorú arccal utazgat fel és alá Budapesten. A Recorder 2011-es interjújából kiderül, hogy a forgatási helyszín a rendező ötlete volt. „A klip szempontjából tökéletes választás volt Budapest, mert ránézésre bárhol lehetünk, miközben azért megvan a maga karaktere” – magyarázta az énekes. Ez lehet tehát a kulcs a sikerhez?

Katy Perry: Firework (2010)

Az amerikaiak üdvöskéje 8 éve még hosszú, fekete hajjal durrogtatta a tűzijátékot Budapesten, és szabadította fel az elnyomásban, abúzusban, betegségben élő gyerekeket. A mára jelentősen átfazonírozott énekesnő videója emlék egykori ártatlanságáról. És persze a 2010-es fővárosi állapotokról.

Selena Gomez & The Scene: Round & Round (2010)

A Vörös veréb és a Kém, aki dobott engem „előzményfilmje”. Sok paróka, átöltözés és ide-oda mászkálás Budapesten. Tinisztár-életérzés (Gomez 2010-ben 18 éves volt)és rengeteg jól felismerhető helyszín a fővárosból.

Gwen Stefani: Early Winter (2007)

Az egyik bizonyíték, hogy pályaudvarban milyen erősek vagyunk. A No Doubtból megismert szólóénekes klipje a háttér-információk alapján több európai helyszínen játszódik. Mi ezt így csípőből nem mondtuk volna meg, de legyen. A Nyugati peronjai, összefirkált szerelvényei és az aluljáró árusaihoz vezető lépcső azonban mind-mind ismerős. Talán túlságosan is: a környéken gyakran megforduló nézőben esetenként a kemény vizeletszag emléke is feltörhet.

Groove Coverage: Moonlight Shadow (2006)

Mike Oldfield 1983-as slágeréről a német dance formáció nyúzta le a legutolsó bőrt 2006 környékén. Még a torinói téli olimpia megnyitóünnepségén is helyet kapott a feldolgozás, amelynek klipje annyira budapesti, amennyire csak lehet. A klasszikus helyszínek – Hősök tere, Lánchíd – javarészt megjelennek a képernyőn. Emlékek azokból az időkből, amikor az embert már és még nem vitték be, ha az utcán aludt.

The Chemical Brothers: The Boxer (2005)

DGA-988 rendszámú Lada, egy zöld kuka és persze egy rakás utcarészlet. Ezek a helyszínek és kellékek szolgáltatják a hátteret egy őrülten pattogó kosárlabdának. Az önmagában száguldozó tárgyról készült klipet az alkotók elmondása szerint az Albert Lamorisse rendezte rövidfilm, A vörös lufi (Le ballon rouge, 1956) ihlette. Utóbbit is megosztjuk az olvasókkal, ne csak nekünk legyenek álmatlan éjszakáink…

Sarah Connor: From Sarah With Love (2001)

Egyike azon számoknak, amelyeket meghallva vérben forog az emberek egy részének a szeme. Az agyonjátszott sláger német üdvöskéje, ki tudja, miért, Budapesten forgatta fő műve videóját. Magyar kártya minden mennyiségben a századelői hangulatba öltöztetett Keleti pályaudvarról. Csomagmegőrző így még nem festett tévéképernyőn!

Radiohead: Karma Police (1997)

Lehet, hogy kakukktojás, mivel nem sikerült kideríteni, pontosan hol forgott Jonathan Glazer alkotása, de egy biztos: a mindössze kétszereplős, szuper nyomasztó klip főhőse Kovács Lajos színművész. Hogy a forgatáson égési és ízületi sérülést is összeszedő színész utazott-e ki Angliába, vagy Magyarországon vették-e fel az éjszakai autós üldözést, nem sikerült megtudnunk. Ha van erről valakinek információja, ossza meg mindannyiunkkal.

Depeche Mode: Condemnation (1993/2002)

Végre egy csapat, akik messzebb láttak a közigazgatási határoknál! A Gödön forgatott videó kapcsán nehéz megállapítani a magyar helyszínt, de mi tudjuk az igazságot. A felvétel egyébként 1993-ban készült, azonban csak 2002-ben került nyilvánosságra az Anton Corbijn jegyezte alkotás.

Michael Jackson: History (1995)

A „pop királyának” nem sokkal a rendszerváltozás után megjelent albumán számos megasláger található. Jacksonék azonban biztosra mentek, és a promócióhoz egy erős kis videót is forgattak. Így került be mindörökre a poptörténetbe a Hősök tere.

Bónusz: George Ezra: Budapest (2014)

A videó, amelynek tulajdonképpen semmi köze a magyar fővároshoz, már ami a képkockákat illeti, inkább amolyan Grand Budapest Hotel 3 perc 36 másodpercbe sűrítve (én kérek elnézést Wes Andersontól és minden rajongójától). A maga 133 milliós YouTube-nézettségével azonban ez a klip többet hozhatott a magyar turizmus konyhájára, mint az összes kedvcsináló hazai promóvideó együttvéve.