Végre itthon is fellép az America’s Got Talentből ismert magyar tánccsapat

Hat kontinens ötven országát érintő turnéja után végre itthon is fellép a Freelusion nevű magyar táncoscsapat – írja az Index. A Britain’s Got Talenten és az America’s Got Talenten is nagy sikert arató együttes Magyarországon eddig csak a Csillag születikben szerepelt egyetlen alkalommal.

Amar, the lighthunter című darabjukat október 12-én és 13-án nézhetitek meg az Erkel Színházban.