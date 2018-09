Magyar cég fejlesztette a világ első jeltolmácsgépét

A washingtoni Gallaudet Egyetemen, a világ egyetlen, kifejezetten siketek számára alapított egyetemén helyezték üzembe a világ első jeltolmácsgépét, amelyet a magyar SignAll dolgozott ki – írja az ITcafé. Az egyetem új látogatóközpontjában a siket ügyfélszolgálati munkatársak ennek a rendszernek a segítségével beszélgethetnek a halló látogatókkal.

A kamerákra épülő rendszer képes valós időben nyelvtanilag helyes, értelmes mondatokra fordítani a jelnyelvet – ahogy arra is, hogy a hallók beszédét egy beszédfelismerő funkció segítségével írásban jelenítse meg.



Robotka Zsolt, a SignAll vezetője szerint a fejlesztésnek köszönhetően új karrierlehetőségek nyílhatnak meg a siketek előtt, hiszen akár egy információs pultban is dolgozhatnak jeltolmács segítsége nélkül.



A világ országaiban eltérő jelnyelveket használnak, a cég első terméke az amerikai jelnyelv és angol beszélt nyelv közötti fordítást támogatja, ezért jelenleg csak az Egyesült Államokban érhető el. Ugyanakkor a cég a jövőben további jelnyelvek feldolgozásával más országokban, így Magyarországon is elérhetővé kívánja tenni megoldását.