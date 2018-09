Beteg és fogyatékossággal élő gyerekeket furikáz a szegedi taxis

Berinszki Zoltán nem mindennapi taxis, éjjel sofőrködik, nappal pedig beteg és fogyatékkal élő gyerekeket furikáz. Létrehozta a Taxisok és civilek a beteg gyermekekért alapítványt, taxicsekkeket vásárolt, hogy a gyerekek néhány órára hazamehessenek a kórházból, a saját pénzéből limuzint bérel, hogy cirkuszba, repülőnapra, fesztiválokra vihesse őket – írja az Abcúg.



Maga az alapítvány ugyan csak egy éve létezik, de az ötlet két éve született meg a fejében, azt mondja, hiányzott valami az életéből. Korábban mentősként dolgozott, de sem testileg, sem lelkileg nem bírta azt a munkát. „Tizenhét év mentőzés után tudtam, hogy milyen szomorú sorsok vannak, mennyi beteg gyerek nem tud hazamenni a kórházból az ünnepekre” – mondja.

Ezért is találta ki: azzal segít a gyógyíthatatlan beteg gyerekeknek és családjaiknak, hogy hazaviszi őket az ünnepekre. Kiírta az ötletét Facebookra, és azonnal jelentkezett is egy család, akiknek kétéves gyerekük gyógyíthatatlanul feküdt a szegedi gyermekkórházban. A család Hódmezővásárhelyen élt, nem volt saját autójuk, a kisfiú pedig csak háromórás kimenőt kapott a következő infúzióig. Mivel tömegközlekedéssel nem tudták volna a gyereket hazavinni a családi karácsonyozásra, Zoltán ment érte délután háromra, pontban hat órára pedig visszavitte a kórházba.



A férfi nem maradt sokáig egyedül a kezdeményezésben, egy internetes felhívásnak köszönhetően egy hét alatt csaknem hatszázan jelentkeztek önkéntesnek az ország minden pontjáról. Mára már 1300-an vannak, taxisok és civilek vegyesen, az ország szinte minden városában. A sok önkéntes hívta életre az alapítványt, aminek Zoltán nem egyszerűen csak kitalálója, hanem igazi vezetője is, igyekszik mindenhol ott lenni, ahol csak lehet. Minden városban kinevezett egy koordinátort, aki egyrészt összefogja az ottani önkénteseket, másrészt felkutatja azokat a gyerekeket, akik segítségre szorulnak.



A kórházban fekvő beteg gyerekek ma már nem csak az ünnepekkor vehetik igénybe a taxis jótevő szolgáltatásait. A SOTE budapesti medikusai hallottak Zoltán kezdeményezéséről, és szerették volna valahogy segíteni a munkáját, ezért egy bált szerveztek, aminek teljes bevételét az alapítványnak adták. A befolyt összegből Zoltán megállapodott egy szegedi taxitársasággal, akiktől előre megvásárolt 1500-2000 forint névértékű taxicsekkeket, amiket odaadott a szegedi gyermekkórházban dolgozó szociális munkásoknak. Ők kutatják fel azokat a gyerekeket az osztályokon, akik csak a taxisok segítségével tudnak hazamenni. Zoltán legnagyobb vágya, hogy a taxicsekkes módszert az ország minden pontján bevezessék a kórházak.

Kiemelt kép forrása: Abcúg, Fotó: Hajdú D. András