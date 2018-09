Attiláról és a Rákóczi-szabadságharcról is készülhet film

Lezárult a Nemzeti Filmalap pályázata, amelynek keretében olyan filmterveket vártak profi és amatőr forgatókönyvíróktól, amelyek a magyar történelem egy-egy ismert alakjának, eseményének történetét dolgozzák fel. A Filmalap közleményében azt írta, összesen négyszáznégy pályázat érkezett be hozzájuk, amelyeknek még zajlik a feldolgozása. A szakmai zsűri várhatóan október végén hozza nyilvánosságra, hogy melyek azok az ötletek, amelyekből film készülhet.

A közlemény szerint az ismert filmesek, forgatókönyvírók mellett sok szépíró, történész és kezdő forgatókönyvíró is jelentkezett a pályázatra; a pályamunkák Attila hun királytól a Rákóczi-szabadságharcon át az 1956-os forradalomig a magyar történelem számos korszakával foglalkoznak.



A győztes terveket egymillió forinttal fogják jutalmazni, és egy forgatókönyvírói pályázatot is kiírnak majd, hogy ezzel is segítsék az ötletek megvalósulását.