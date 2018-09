Csárdák, csónakházak és kikapós mosolyok: ilyen volt dédszüleink idejében a Római-part

A Római-part a budapestiek egyik kedvenc szórakozó- és pihenőhelye, amelyről az elmúlt években főleg a Tarlós István vezette városháza által tervezett mobilgát miatt cikkeztek a lapok. A helyi civilek nem szeretnék, hogy a főváros gátat építsen a partra, mert attól tartanak, hogy ezzel tönkretennék az árteret, odalenne a part hangulata és a közvetlen kapcsolat a Dunával, ráadásul a beruházás miatt több mint ezerötszáz fát kellene kivágni. A HVG keddi cikke szerint a helyiek azt is nehezményezik, hogy a tulajdonos főváros nem költ a környék fejlesztésére. Pedig az évtizedek óta népszerű Római egy kis odafigyeléssel és törődéssel Európa egyik legfantasztikusabb folyóparti rekreációs területe lehetne.

A Római-part komoly hagyományokkal rendelkezik, már a XIX. században a vízisportok felkapott központja volt, ahol az Evezős Szövetség 1892-es megalakulását követően sorra nyíltak a csónakházak. A kikapcsolódni vágyó budapestiek kiszolgálásáról és szórakozásáról öt csárda – a Tüzes, a Nap néni, a Nap bácsi, a Bivalyos és a Haraplak – , a Lieb és a Burgermeister vendéglő, valamint a Hungária, a Duna és a Tungsram szabadstrand gondoskodott.



A part a XX. században is közkedvelt maradt. A környék folyamatosan fejlődött, vállalati, egyesületi és privát csónakházak tucatjait építették fel. A húszas-harmincas években már a társasági élet egyik kedvelt központja volt, ahová rendszeresen jártak fürdeni, evezni, kikapcsolódni és persze flörtölni a főváros fiatal hölgyei és aranyifjai. A vízminőség romlása miatt ugyan 1973-ban bezárták a fürdőhelyeket, de a sétálók, túrázók, evezősök továbbra hűségesen is kijártak az Újpesti híd mellé.



A rendszerváltás után a vállalati üdülőket és a hozzájuk tartozó csónakházakat privatizálták. Az üdülők többsége bezárt, nagy részüket elbontották, hogy a helyükön soklakásos lakóparkok épülhessenek. A parton gombamód szaporodtak a szórakozóhelyek és az éttermek, a kilencvenes években nyitott a Nyárfás, az Evezős Sörkert és a Platán söröző is. Sajnos, a csónakházak jelentős része is az átgondolatlan ingatlanfejlesztés áldozatául esett, ma már csak a Bíbic, a Tropical, a Csillag, a Béke és a Hattyú működik.

A civilek szeretnék, ha a part megújulna és különféle közösségi, illetve rekreációs funkciókkal bővülne, ezért úgy döntöttek, saját maguk állnak neki a fejlesztéseknek. Többek között egy új, mindenki számára szabadon hozzáférhető evezős hely, közösségi terek és kertek kialakításában gondolkodnak, és miután kiderült, hogy a Duna újra alkalmas a fürdésre, augusztusban egy nemhivatalos szabadstrandot is megnyitottak.