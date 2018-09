Szökött háziállatok terrorizálják a szegedieket

Új akolcelebje van Szegednek: Dürüm, a buszmegállóban ácsorgó birka után most egy nyakörves kecskét fotóztak le, amint a város utcáin kóborolt – írja a Délmagyar.



Dürüm májusban egy pillanat alatt a magyar internet sztárja lett – különösen azután, miután a lap munkatársai is meglátogatták. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kósza kecske is hasonló karriert fut-e majd be, de mi mindenesetre drukkolunk neki.



Az állatot a Fő fasor végén kapta lencsevégre Iványi Aurél fotóriporter. A Facebookon megosztott fénykép alatti hozzászólások tanúsága szerint többen is látták, de a gazdája egyelőre nem jelentkezett.