Bővítik a budapesti robogómegosztó rendszert

Budapesten idén nyáron indult a blinkee.city alkalmazás: az állomások nélküli elektromos robogómegosztó rendszer ötven robogóval kezdett működni, de a szolgáltatás népszerűsége miatt október 1-jétől további harminc járművel bővítik a flottát – írják a projektet támogató E.ON közleményében.

Az új motorokból tíz szeptembertől már forgalomba is állt. A közlemény szerint az energiavállalat és a magyar startup már azon dolgozik, hogy több magyar nagyvárosban is elindulhasson a szolgáltatás.



Az indulás óta eltelt idő alatt 12 400 felhasználó regisztrált az alkalmazásba. Az aktív robogósok átlagosan harminc percig használják a járműveket, július–augusztusban naponta átlagosan 340 bérlés volt. Októbertől nemcsak a robogók száma emelkedik, de a zóna is nő, ahol letehetik a felhasználók a járműveket.