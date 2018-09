A százéves Gellértben Jane Fonda, Anthony Quinn és Kirk Douglas adta egymásnak a kilincset

Idén százéves a Gellért Szálló, a Szabadság híddal szemben álló hotelben uralkodók, egyházi vezetők, világhírű államférfiak, elismert tudósok és művészek sora szállt meg az elmúlt évtizedekben. A szecessziós stílusban épült hotel ma is Budapest egyik legszebb épülete; 1918. szeptember 24-én nyílt meg, és ma is a főváros egyik legnépszerűbb szállodája.

A Gellértben rendszeresen vendégeskedett Habsburg Ottó, Richard Nixon amerikai elnök, Andrew Lloyd Webber, Zsigmond Vilmos és Maximillian Shell is: ma mindannyiuk nevét egy-egy lakosztály viseli. Itt szállt meg Bruno Kreisky osztrák kancellár, Reza Pahlavi sah, a nepáli király, a dalai láma, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Marina Vlady, Jane Fonda, Pablo Casals, Igor és David Ojsztrah és Arthur Rubinstein is.



A hotel 1918 októberében, az őszirózsás forradalom idején katonai parancsnokságként szolgált, majd a Tanácsköztársaság bukása után Horthy is itt rendezte be a főhadiszállását. Az első világháború után a fővárosi társasági élet központja lett. Híres volt jó konyhájáról is, 1927-től maga Gundel Károly vezette az éttermét. A híres magyar éttermes húsz évig dolgozott a hotelben, ezalatt született több híres étele, köztük a a fogas Rothermere, a bakonyi gomba és a pittsburgi borjúborda is.





„A Gellért Szálló építésekor, 1918-ban az elegáns éttermek mellett egy egyszerűbb, nyáron a kirándulókat, télen a környékbeli polgárokat kiszolgáló éttermet is terveztek. A Gellérthegy felőli sarkon készült étterem – saját külső bejárattal – olcsóbb volt az emeleti elegáns termeknél és szalonoknál, s a kínálata sokkal egyszerűbb. Az ételek minősége azonban biztosan ugyanolyan lehetett, hiszen akkor még nem volt külön konyhája: az emeleti konyháról hoztak le mindent a pincérek. A rendeléseket tehát a hotel szakácsai teljesítették a többivel azonos alapanyagokból és minőségben” – olvashatjuk a Gellért történetében.