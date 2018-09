Brillíroztak a magyar kutyák a mentőkutya-világbajnokságon

Szép magyar siker született az idei mentőkutyás világbajnokságon: romkutatásban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kutyás keresőszolgálatának munkatársa, Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós és a malinois fajtájú, három és fél éves Karma kutyája 282 ponttal a második helyet, a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület párosa, Csóka Gabriella és Zoé pedig egyetlen ponttal lemaradva a dobogóról, 278 ponttal a negyedik helyen végzett – írja a katasztrófavédelem.hu.

A szeptember 18. és 23. között Ljubljanában megrendezett világbajnokságon három földrész huszonöt országának hatvan csapata indult, a résztvevők romkutatásban, nyomkövetésben és területkutatásban mérték össze a tudásukat.

A kutyáknak és vezetőiknek fegyelmező és ügyességi gyakorlatokat kellett megoldaniuk, például mozgó hordóhídon kellett a kutyának megállnia, áthaladnia. Volt kúszásos feladat is, az úgynevezett létrázásos gyakorlatnál pedig azt bizonyította az állat, mennyire képes nyugodt maradni, ha amin áll, mozog, illetve mennyire tudja koordinálni a testét, különösen a hátsó lábait – ezek fejlett, összehangolt mozgatásához ugyanis komoly munka szükséges.

Az úgynevezett szabadon követésnél lövések leadásával is nehezítették a versenyzők dolgát, a távolról irányíthatóságot felmérő feladatnál pedig olyan is előfordult, hogy a kutya nem is látta azt a három asztalt, ahová a pályabíró által meghatározott sorrendben, a vezetője utasítására oda kellett mennie és fel kellett ugrania, akkora volt a ljubljanai köd.

A romkutatásnál egy fiktív feladatot teljesítettek a versenyzők: a történet szerint 7,2-es erősségű földrengés rázta meg a környéket, házakat döntött össze, alagutakat tört be, és a kutyásoknak legfeljebb harminc percük volt arra, hogy megkeressenek három embert.

Leczki Sarolta kutyája, Karma saját tenyésztés, már a kutya nagyapja is a főtörzszászlós szolgálati kutyája volt.