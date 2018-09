A Mendelssohn Kamarazenekarral lép fel az ország egyik legjobb roma együttese

Az oláh cigány hagyományokat anyanyelvi szinten ismerő Romengo az elmúlt években rengeteget turnézott külföldön, a legrangosabb fesztiválokra kaptak meghívást, koncerteztek Indiában és Mexikóban is. Mindkét eddigi lemezük, a Kétháné és a Nagyecsed-Budapest is bekerült a World Music Charts Europe – a legrangosabb nemzetközi világzenei toplista – legjobb tíz lemeze közé, előbbi aranylemez is lett. Önálló estjük volt a Frankfurti Operában, felléptek a Berlini Filharmónián, 2019-ben pedig a Párizsi Filharmónián adnak majd koncertet.

A Mendelssohn Kamarazenekar Kováts Péter Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész irányításával a legkiválóbb hazai és külföldi szólistákkal, karmesterekkel lépett fel együtt. A klasszikus együttes nyitottságát, zenei sokszínűségét dicséri, hogy közös koncertre kérték fel a Romengot, első ízben 2011-ben. A közös zenélés nagy örömet okozott mindkét zenekarnak és nagy siker volt. A produkció most a Get Closer koncertek szervezésében áll színpadra a MOMKultban szeptember 25-én, így találkozik az autentikus oláh cigány zene és a klasszikus kamarazene egy este.

Lakatos Mónikával, a Romengo énekesével és férjével, Mazsival, a zenekar vezetőjével korábban mi is interjút készítettünk, amit itt olvashattok.