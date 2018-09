Nagyot kaszáltak idén a balatoni strandok

A nyár utolsó hónapja megmentette az idei eredményeket, sok helyen régóta nem volt ekkora a forgalom – írja a Veol.hu. Révfülöpön a két strand együttes forgalma 16 százalékkal haladta meg a 2017. évit.

Balassa Balázs, Szigliget polgármestere szerint az egész eddigi évet tekintve megállapítható, hogy soha ennyi vendéget nem fogadtak strandjukon. Már január elsején az újévi csobbanáskor több mint ötszázan „strandoltak”. Azután a kellemes májusi időjárás hatására a hétvégeken megtelt a fürdőhely. A strandolás szempontjából a június vége, július eleje nem volt ideális, viszont ezt követően több napon megtelt a strandunk.

Az eddigi legjobb szezont zárták a strandok Balatonalmádiban is. Itt tíz százalékkal haladta meg a bevétel a tavalyit, ami akkor szintén rekordnak számított. A nyárra befejezett beruházásoknak köszönhetően komfortosabb és szebb lett a strand.

Hebling Zsolt alsóörsi polgármester is rekord adatokról számolt be. A főszezon itt is rosszul kezdődött, viszont július második felében és augusztusban behozták a lemaradást. Végül rekorddal zárult a szezon, a bevétel majdnem elérte a 100 millió forintot.